Quali scene del film “After” sono state tagliate? Per quale motivo? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

After: quali scene sono state tagliate e perché

“After” è stato uno dei film campioni di incassi. Basato sui romanzi di Anna Todd, la storia di Tessa e Hardin è diventata una delle storie più amate e discusse degli ultimi anni. Alcuni però non sanno che ci sono state diverse scene tagliate, soprattutto quelle più esplicite. Nel film infatti le scene bollenti sono tante ma, visto che è una saga rivolta soprattutto ai giovanissimi, molte scene esplicite sono state appunto rimosse. In realtà la Todd aveva pensato a un film vietato ai minori ma, al fine di ottenere una certificazione PG 13, sono stati resi necessari dei tagli. In poche parole si è deciso di rendere il film più casto di quello che sarebbe dovuto essere in realtà. Tra le scene inoltre che sono state tagliate, abbiamo quella dove Hardin spacca tutto con la chitarra. La rabbia del giovane si evinci infatti molto di più leggendo il libro, nel film il suo personaggio appare più “dolce”. Tagliata anche l’inquadratura che vede Hardin sfiorare con il libro “Cime Tempestose” Tessa, nella sua stanza al college. Un altra scena tagliata è quella che vede Tessa e Zed studiare assieme in un locale, e poco dopo arrivano Steph e Hardin, che è molto geloso.

After: di cosa parla il film

Come abbiamo appena visto, per rendere il film accessibile a tutti sono state tagliate alcune scene, soprattutto quelle più esplicite, al fine di rendere il film più casto, rispetto al libro. Le scene sexy e piccanti nel film in realtà non mancano, ma come detto, quelle più esplicite sono state eliminate. “After” è stata una delle saghe più viste degli ultimi anni, i primi due film sono stati i più amati dal pubblico. Gli altri tre capitoli della saga sono sembrati meno incisivi e hanno raccolto pareri discordanti. Ma, di cosa parla “After”? In pratica parla della travagliata storia d’amore tra Tessa Young, interpretata da Josephine Langford, e Hardin Scott, interpretato da Hero Fiennes Tiffin. Tessa e Hardin si conoscono al college. Tessa è una studentessa modello, fidanzata da anni con un bravo ragazzo, mentre Hardin è un ragazzo molto misterioso. All’inizio Tessa sembra quasi non sopportare Hardin, anche se l’attrazione fisica tra i due è evidente fin da subito. Alla fine però nascerà l’amore, un amore travolgente e passionale. La loro sarà una storia travagliata, si lasceranno diverse volte e sembrerà che un futuro insieme non possa essere possibile, soprattutto per via del carattere difficile di lui. Dopo vari tira e molla e anni di lontananza, i due alla fine troveranno al felicità. Alla fine del film si vedono felici e innamorati con un figlio e uno in arrivo.

