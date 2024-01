Dietro le quinte del programma Affari Tuoi: chi veste i concorrenti?

Ti sei mai chiesto chi si cela dietro i look impeccabili che ammiriamo sul piccolo schermo? Oggi scopriamo insieme chi veste i concorrenti del celebre show Affari Tuoi.

Affari Tuoi, torna su Rai 1 il celebre programma che ha conquistato gli spettatori

Sin dal suo debutto, Affari Tuoi ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama televisivo italiano. Questo programma si è affermato come uno degli show più amati e longevi, che ha catturato il cuore del pubblico per molti anni. Non è considerato solo uno dei giochi a premi più duraturi e di maggior successo della storia della televisione italiana, ma anche uno dei più controversi, poiché oggetto di molteplici accuse riguardo all’effettiva veridicità del suo svolgimento. Andato in onda dal 2003 al 2017, è tornato a riconquistare la scena televisiva e a dominare gli share di Rai 1 nel 2023 con Amadeus. Difatti, inizialmente il gioco era stato cancellato a causa dei bassi ascolti. Tuttavia, il celebre conduttore ha trovato il modo di rinnovarlo e segnare un vero e proprio record, raggiungendo ben 5 milioni di spettatori.

Nel corso di ogni episodio, i concorrenti selezionati hanno l’opportunità di aprire una serie di scatole numerate, ognuna contenente un premio di valore variabile. L’obiettivo è ottenere il miglior affare possibile, cercando di accumulare premi elevati. Ad intervalli regolari il misterioso “dottore” lancerà un’offerta: il concorrente dovrà decidere se accettare o rischiare di perdere tutto continuando a giocare. Alla fine del gioco, rimangono solo due scatole, una delle quali è quella del concorrente. Quest’ultimo dovrà decidere se aprire la scatola o scambiare con l’altra. Il concorrente principale deve fare scelte coraggiose e strategiche. Un coinvolgente game show che combina abilità e fortuna in un programma esclusivo.

Affari Tuoi, chi veste i concorrenti del celebre programma?

Ma chi decide come vestono i concorrenti di Affari Tuoi? A differenza di altri programmi con stilisti professionisti dietro le quinte, qui sono i partecipanti stessi a scegliere i loro abiti. Naturalmente, da parte dello show, vengono fornite delle indicazioni precise su ciò che è permesso e ciò che non lo è. Potrebbero esserci regole riguardanti colori specifici, abiti troppo esuberanti o scollature eccessive. Tuttavia, per la maggior parte, il guardaroba dei concorrenti è a discrezione di ognuno di loro. E’ possibile vedere il programma tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 20.30 alle ore 21.15 su Rai 1. Inoltre, è disponibile anche in streaming su RaiPlay.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Stranger Things 5, Netflix annuncia l’inizio delle riprese | DonneMagazine.it

Golden Globe 2024, ecco le 3 serie tv più premiate | DonneMagazine.it