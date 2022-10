Adriano Pappalardo, attore e cantautore, inizia la sua carriera nel 1971 con un provino alla Numero Uno, neonata etichetta discografica di Mogol.

È ospite giovedì 6 ottobre 2022 a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone: andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui.

Adriano Pappalardo: la vita e la carriera dell’attore e cantautore

Adriano Pappalardo è nato a Copertino il 26 marzo 1945 sotto il segno dell’Ariete e attualmente ha 77 anni.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha inizio nel 1971, quando si presenta alla neonata etichetta discografica di Mogol, la Numero Uno, per un provino. Grazie alla sua voce particolare e alla sua interpretazione sentita (mentre canta si ferisce anche la testa, ma prosegue tranquillamente la performance), si fa notare dai presenti, tra cui il grande Lucio Battisti, che immediatamente si convince a proporgli un contratto di lavoro.

Dopo avere deciso di mantenere il suo nome, Adriano Pappalardo esordisce con il suo primo 45 giri intitolato Una donna e va in televisione nello speciale Tuttinsieme, in cui gli stessi Mogol e Battisti presentano i membri della nuova casa discografica.

Dopo il primo 45 giri seguiranno È ancora giorno (1972) e Segui lui, entrambi scritti da Mogol e Battisti ed entrambi super successi. Nello stesso anno Pappalardo pubblica anche il suo primo 33 giri, dal titolo Adriano Pappalardo, mentre California no, prodotto da Claudio Fabi, esce nel novembre del 1973.

È il 1975 quando Pappalardo passa alla RCA Italiana e pubblica il terzo album dal titolo Mi basta così. Lo stesso anno, insieme a Umberto Tozzi, prende parte a una tournée italiana, ma dopo una serie di uscite di scarso successo, finalmente di nuovo la luce, grazie al celeberrimo Ricominciamo, del 1979.

Sapevate che una delle grandi passioni di Pappalardo è l’apnea? Proprio a questa, infatti, si ispira Immersione, il progetto musicale uscito nel 1982 in collaborazione con Lucio Battisti (ormai ritiratosi dalle scene).

Le cose cambiano quando alcuni produttori cinematografici, rimasti colpiti dall’aspetto inconfondibile di Pappalardo, gli propongono di recitare in alcuni spot pubblicitari e anche in film. Le parti da lui maggiormente interpretate riguardano personaggi dalle linee dure e “cattive”, ma Pappalardo si è prestato anche a interpretazioni di commedia.

Il primo film in cui recita è A tu per tu di Sergio Corbucci (1984), cui seguono Rimini Rimini (1987) e Rimini Rimini – Un anno dopo (1988). In realtà, però, il vero successo di Pappalardo come attore arriva con la fiction La piovra 4, cui seguono due miniserie, Classe di ferro, Una famiglia per caso e Rita d cascia.

Adriano Pappalardo ha lavorato con grandi nomi dello spettacolo, come Gigi Proietti, Maurizio Vandelli, Little Tony e Rita Pavone. È stato anche concorrente de L’isola dei famosi nel 2003, classificandosi terzo.

Un anno dopo il reality show Adriano Pappalardo partecipa al Festival di Sanremo con il brano Nessun consiglio. Farà il suo ritorno in televisione solo nel 2011, quando partecipa alla trasmissione I raccomandati.

Tra i suoi progetti più recenti vi è la partecipazione al programma Star in the Star nel 2021 in cui veste i panni di Zucchero. La sua permanenza nel programma, però, finisce alla terza puntata, quando viene eliminato.

La vita privata di Adriano Pappalardo

È il 1973 quando Adriano Pappalardo conosce Lisa Giovannoli, che diventerà la sua compagna di vita (i due si sposano infatti nel 2010). Dal loro amore è nato Laerte, unico figlio della coppia.

Il 3 agosto 2016 subisce un grave incidente schiantandosi al suolo con il parapendio sul litorale pontino. Pappalardo è stato ricoverato all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, riportando numerosi traumi. Fortunatamente si è ripreso bene, ma il trauma di quell’evento probabilmente difficilmente si cancellerà dalla sua mente.

Il suo carattere irriverente lo hanno anche portato a vivere situazioni poco tranquille anche in televisione, come quando fu sospeso a tempo indeterminato dalla Rai dopo l’episodio spiacevole avvenuto con Antonio Zequila nel salotto di Domenica In.

Giovedì 6 ottobre 2022 Adriano Pappalardo è ospite di Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.