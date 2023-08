La scrittrice Michela Murgia è venuta a mancare il 10 agosto 2023 a causa di un carcinoma renale. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i 5 libri più belli della compianta scrittrice.

Addio a Michela Murgia, la scrittrice è morta all’età di 51 anni

Michela Murgia, la nota scrittrice femminista sarda è venuta a mancare all’età di 51 anni. Lei stessa, qualche mese fa, aveva comunicato di avere un carcinoma renale al quarto stadio, con metastasi già nei polmoni, nelle ossa e al cervello. La scrittrice ha voluto raccontare pubblicamente i suoi ultimi mesi di vita, non solo sui social ma anche nel suo ultimo libro, uscito in primavera, dal titolo “Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi”. Dopo che aveva annunciato il ritiro già a giugno degli incontri pubblici, Michela Murgia ha sposato in “articulo mortis”, l’attore, regista e musicista Lorenzo Terenzi. Michela Murgia è stata tra le voci più incisive del panorama femminista italiano e non solo. Vediamo adesso insieme quali sono i suoi 5 libri più belli da leggere assolutamente.

Addio a Michela Murgia: i 5 libri più belli della scrittrice

Vediamo insieme quali sono i 5 libri più belli di Michela Murgia da leggere assolutamente: