Il celebre caratterista Nehemiah Persoff, nato a Gerusalemme, si è spento a 102 anni. Aveva lavorato con alcuni nomi celebri del mondo del cinema, tra cui Alfred Hitchcock e Damiano Damiani.

Nehemiah Persoff è morto

Il mondo del cinema piange il celebre caratterista Nehemiah Persoff, scomparso a 102 anni.

Nato a Gerusalemme nel 1919, Persoff ha vissuto negli Stati Uniti e nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni celebri registi di fama internazionale. Tra questi Elia Kaza, Alfred Hitchcock e Damiano Damiani (che lo volle nel suo Il giorno della civetta). Ha lavorato come caratterista per oltre 50 anni (dal 1948 al 1999) ma poi, con l’avanzare dell’età, si era ritirato a vita privata. Nel 2021 era rimasto vedovo: sua moglie Thia, madre dei suoi quattro figli, è scomparsa.

I due erano stati sposati per oltre 70 anni e per l’attore è stato un lutto particolarmente difficile da superare.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi hanno deciso di omaggiare il celebre attore israeliano (e naturalizzato statunitense) attraverso le pagine social a lui dedicate e nei prossimi giorni si terranno i funerali dell’attore (anche se non è ancora certa la data).

La carriera

Oltre ad aver lavorato come attore e caratterista, Persoff si era fatto conoscere anche per alcuni ruoli nelle produzioni tv e come doppiatore (aveva infatti prestato la voce ad alcuni personaggi del film d’animazione Fievel).

Aveva studiato recitazione presso l’Actor Studio e, nel corso della sua carriera, aveva collaborato con alcuni dei nomi più celebri del mondo del cinema internazionale.