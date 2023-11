L’abito nero più virale di TikTok è di Zara. Si tratta di un modello che ha ottenuto un successo incredibile grazie al design minimal, allo stile elegante ma anche molto versatile, e al prezzo economico.

L’abito nero più virale di TikTok è di Zara e dovresti averlo anche tu

Vanity Fair ha voluto ricordare a tutte le donne un insegnamento importante dato da Audrey Hepburn, ovvero la consapevolezza che bisogna sempre avere un abito nero nel proprio guardaroba. Si tratta di un capo che, nelle situazioni più o meno formali, riesce realmente a salvare il look e a porre fine a momenti di profonda incertezza per quanto riguarda l’outfit giusto. Alcune donne riescono a trovare facilmente il modello giusto per le proprie esigenze, mentre altre hanno maggiori difficoltà. Su TikTok è diventato virale l’hashtag #blackdress, con oltre 2 miliardi di visualizzazioni e migliaia di video sul tema. Proprio sul famoso social network, un abito nero di Zara è riuscito a diventare virale, attirando l’attenzione di moltissimi utenti. Lo scorso anno era stato un abito da cerimonia a conquistare TikTok, mentre per l’autunno-inverno 2023/2024 il testimone è passato a questo abito nero di Zara, che è stato promosso per la sua eleganza, la sua versatilità ma anche per il suo prezzo. L’abito, infatti, è facilmente accessibile a tutti, visto che il suo costo non supera i 60 euro. Ha ottenuto un grande successo anche per come si presenta una volta indossato. Ad oggi c’è una grande passione per gli abiti strech e contenitivi, dall’effetto shaping, che sono sempre più amati e scelti, anche dalle celebrità. Il vestito di Zara segue proprio questa linea, con un tessuto elastico e proporzione bilanciate in modo molto intelligente.

@looksandfits Run to Zara for this dress🫶🏻 #fashiontiktok #zarahaul #zaranewin #zaraoutfit #zaraootd #zarahaul2023 #zaradress #blackdress ♬ original sound – allierockk

Abito nero di Zara virale su TikTok: i dettagli

L’abito di Zara è realizzato in filato 100% viscosa e risulta essere molto confortevole e morbido, ma allo stesso tempo sostenuto e perfetto per sottolineare il punto vita. L’effetto ottico che dona gioca sul contrasto di volumi e forme, in modo molto semplice, ma anche molto intelligente. Le spalline imbottite dall’effetto XXL ingannano lo sguardo grazie all’accostamento con la gonna dalle linee minimali, che ha una lunghezza fino a metà polpaccio. Si tratta di un abito da provare sia per chi ha una forma del corpo a clessidra, sia per chi ha curve meno presenti e sta cercando un modo per riuscire ad accentuare un giro vita che non si vede moltissimo. Questo abito è caratterizzato da pochi elementi, ovvero il fit attillato, l’assenza di maniche, le spalline, il collo alto, che lo rendono semplice e minimal, ma che sembrano essere la parola d’ordine per la stagione delle feste, che è sempre più vicina. L’abito di Zara risulta perfetto per tutte le occasioni e può essere arricchito con accessori come slingback laminate, spille XXL e abbinato ad un paio di biker boots per creare il giusto contrasto.

