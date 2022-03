Anche nel cinema, così come in altri settori, sta avvenendo quello che sembra essere un vero e proprio cambio generazionale e tra le giovani star del momento c’è sicuramente anche Zoe Kravitz, la figlia del celebre musicista Lenny e della ex moglie Lisa Bonet, che già da tempo starebbe seguendo le orme della madre (e anche del compagno di lei, l’attore di origini hawaiiane Jason Momoa) costruendo anche lei la propria carriera all’interno del mondo della recitazione.

In occasione della cerimonia degli Oscar 2022, Zoe Kravitz ha sfilato sul red carpet indossando un look molto chic, dall’abito all’acconciatura. Ecco allora a chi si sarebbe ispirata l’attrice per il suo meraviglioso outfit.

Zoe Kravitz: a chi era ispirato il look dell’attrice agli Oscar 2022

Come dicevamo, tra le star che hanno ricevuto l’invito per gli Oscar 2022 c’era anche Zoe Kravitz. L’attrice nelle sue apparizioni pubbliche non ha mai mancato di sfoggiare look davvero mozzafiato spesso anche molto sensuali, mostrando anche una certa attenzione per la moda e le tendenze, ma in occasione della notte più importante per l’intera industria cinematografica, ha lasciato per un attimo da parte il look dark “alla Catwoman” e sulla passerella ha stregato tutti con un outfit ispirato ad un’icona del cinema senza tempo.

Il vestito indossato proprio per l’occasione da Zoe era color rosa confetto e aveva un taglio lineare, con un fiocco a metà come dettaglio sulla scollatura. La firma è quella della Maison di moda francese Saint Laurent. A colpire in modo particolare poi, è stata anche l’acconciatura. Un outfit insomma, che nell’insieme ha subito portato la mente di molti ad un’altra icona intramontabile del mondo della moda e del cinema.

Bon ton proprio come Audrey Hepburn

La pettinatura con cui Zoe Kravitz ha scelto di accompagnare il vestito invece, era composta dalla frangetta corta e piatta che guarda tutta da un lato unita ad uno strettissimo chignon, un look che rimanda inevitabilmente alle acconciature spesso sfoggiate da Audrey Hepburn, la star del cinema anni ’50 che ha dettato la moda di quegli anni e non solo, divendo di fatto immortale.

Anche per quanto riguarda l’abito sembra non essere stata una scelta casuale. Si ispirerebbe infatti ad un look indossato dalla stessa Audrey ma firmato invece Givency. A completare il tutto poi, ci pensano il delicato quanto luminoso coilier e l’immancabile eyeliner con coda “da gatta”.

Dove vedere Zoe Kravitz al cinema

La carriera cinematografica di Zoe Kravitz inizia ufficialmente nel 2007. L’abbiamo vista prendere parte a cast di tantissimi titoli più o meno di successo come X-Man: l’inizio, la trilogia di Divergent e Animali fantastici – I crimini di Grindewald. La giovane Kravitz ha recitato anche in alcune serie tv, tra cui ricordiamo quella che l’ha consacrata definitivamente al successo, ovvero High Fidelity.

L’ultima sua performance in ordine temporale è invece per The Batman, film diretto da Matt Reeves in cui interpreta la bella e astuta Catwoman e in cui recita come co-protagonista accanto a Robert Pattinson, che invece veste i panni dell’uomo pipistrello.