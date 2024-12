Un evento da ricordare

La serata dei Gotham Awards 2024 ha visto la partecipazione di alcune delle più grandi stelle del cinema, tra cui Zendaya e Angelina Jolie, che hanno incantato il pubblico con i loro look distintivi. L’evento, dedicato ai migliori film indipendenti, si è svolto al Cipriani Wall Street di New York City, segnando la 34esima edizione di una manifestazione che celebra l’eccellenza artistica nel panorama cinematografico.

Il look di Zendaya

Zendaya ha scelto un abito lungo e candido firmato Luis Vuitton, che ha messo in risalto la sua figura slanciata. Con uno scollo all’americana e una schiena scoperta, l’attrice ha sfoggiato un look elegante e sofisticato. La gonna lunga, che sfiorava i piedi, ha conferito un tocco di classe, mentre il trucco minimale e i capelli castani raccolti in un chignon hanno completato l’outfit, rendendola fresca e naturale. La sua presenza sul red carpet è stata accompagnata da un sorriso che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti.

Il look di Angelina Jolie

In netto contrasto, Angelina Jolie ha optato per un outfit total black che ha esaltato la sua eleganza innata. Con spalle scoperte e un taglio geometrico, il suo abito era impreziosito da inserti laterali e uno spacco frontale che ha aggiunto dinamismo al look. I sandali alti con cinturino e un trucco naturale hanno completato il suo stile, mentre la lunga chioma miele lasciata sciolta ha incorniciato il suo viso in modo impeccabile. La scelta di un look così audace ha dimostrato ancora una volta il suo gusto raffinato e la sua capacità di sorprendere.

Riconoscimenti e celebrazioni

Durante la serata, entrambe le attrici hanno ricevuto premi per le loro straordinarie interpretazioni. Zendaya è stata onorata con il Spotlight Tribute per il suo ruolo di Tashi Duncan in Challengers, un film diretto da Luca Guadagnino. Jeffrey Sharp, direttore esecutivo dei Gotham, ha elogiato la sua performance, sottolineando come il suo ritratto di Tashi esemplifichi l’eccellenza creativa celebrata dall’evento. Dall’altra parte, Angelina Jolie ha ricevuto il Performer Tribute per la sua interpretazione della leggendaria cantante lirica Maria Callas nel film Maria. Jackie Kennedy ha descritto la sua performance come qualcosa di straordinario, capace di catturare la complessità dell’artista e la sua risonanza culturale.