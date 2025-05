Scopri gli ultimi aggiornamenti sui casi di cronaca nera più scottanti in onda stasera.

Il ritorno di Chi l’ha visto?

Questa sera, mercoledì, gli appassionati di cronaca nera possono sintonizzarsi su Chi l’ha visto?, un programma che da anni tiene alta l’attenzione su casi irrisolti e misteri avvolti nel silenzio. Al centro della puntata ci sarà il caso Garlasco, con nuovi dettagli che potrebbero cambiare le carte in tavola. La conduttrice Federica Sciarelli guiderà il pubblico attraverso gli sviluppi più recenti, cercando di fare luce su un omicidio che ha scosso l’Italia.

Il caso Garlasco: nuove ipotesi

Il caso di Chiara Poggi, assassinata nel 2007, torna a far parlare di sé. Le indagini si sono riaperte con l’ipotesi che Andrea Sempio possa essere coinvolto insieme ad Alberto Stasi. Ma la vera domanda è: quale sarebbe il movente? Gli investigatori stanno esaminando ogni possibile scenario, cercando di non lasciare nulla al caso. Le nuove informazioni potrebbero portare a sviluppi inaspettati, e il pubblico è ansioso di scoprire se ci saranno novità significative.

Altri casi in evidenza

Oltre al caso Garlasco, la puntata di questa sera affronterà anche altre storie inquietanti. Si parlerà del caso di Liliana Resinovich, la cui scomparsa ha suscitato grande interesse. Secondo le ultime notizie, il marito Sebastiano Visintin sarebbe il principale sospettato, accusato di averla uccisa dopo un litigio. La testimonianza di Claudio Sterpin, che ha rivelato che Liliana stava progettando di lasciare il marito, aggiunge un ulteriore strato di complessità a questa vicenda.

Inoltre, si discuterà del caso di Clara Rossignoli, una nonna che si è trovata coinvolta in un omicidio. Gli inquirenti stanno indagando su un furgone sequestrato, all’interno del quale è stata trovata una traccia di sangue. La situazione è tesa e le domande si moltiplicano: chi è realmente colpevole e quali segreti nasconde questa famiglia?

La scomparsa di Denisa Maria Adas

Infine, il programma si concentrerà sulla scomparsa di Denisa Maria Adas, una giovane donna svanita nel nulla da un residence di Prato. Le indagini sono in fase avanzata, con l’analisi dei movimenti del suo cellulare che potrebbe rivelare informazioni cruciali. Recentemente, un avvocato è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di sequestro di persona, portando a un possibile punto di svolta nella vicenda.

Chi l’ha visto? andrà in onda questa sera su Rai 3 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Non perdere l’occasione di seguire questi casi avvincenti e scoprire le ultime novità.