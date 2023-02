L’ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, Sara Scaperrotta, ha scagliato una frecciatina infuocata contro i genitori del calciatore.

Sara Scaperrotta contro i genitori di Zaniolo

I rapporti tra Sara Scaperrotta e la famiglia del suo ex, Nicolò Zaniolo, non sarebbero dei migliori.

La stessa modella ha confessato infatti che, quando ha scoperto di essere incinta del figlio Tommaso, la famiglia del calciatore le avrebbe voltato le spalle e lui avrebbe impiegato del tempo prima di decidere finalmente di assumersi le sue responsabilità di padre. In queste ore la ragazza ha scagliato una frecciatina contro i genitori del suo ex che, a suo dire, avrebbero visto il figlio Tommaso solo 2 volte in 18 mesi.

“Ti sembra abbastanza?”, ha detto a un fan che le aveva chiesto se il suo bambino vedesse di frequente i suoi nonni. Al momento nessuna replica è giunta da parte della famiglia Zaniolo e in tanti si chiedono se alla questione si aggiungeranno ulteriori sviluppi.

Sara Scaperrotta è riuscita a trovare la serenità dopo il suo addio al padre di suo figlio ma, a pochi giorni dal parto, aveva scritto contro di lui un messaggio infuocato.

“Nicolò si stava perdendo tutte le emozioni, le scoperte, quel misto di gioia e spavento, che caratterizzano tutto il periodo della gravidanza. Per questi motivi ho tentato a più riprese di coinvolgerlo senza avere successo, ogni mio tentativo di contatto è stato vano, bloccando persino i canali social e whatsapp, ed io mi sono trovata dinnanzi un forte muro comunicativo ed emotivo”, aveva confessato.