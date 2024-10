Il grande ritorno di X Factor

Il talent show più atteso della televisione italiana, X Factor, è pronto a tornare con la sua fase dei live. Dopo una lunga selezione che ha visto protagonisti audizioni, Bootcamp e Home Visit, i 12 artisti scelti dai giudici sono pronti a esibirsi sul palco. La prima puntata dei live andrà in onda giovedì 24 ottobre su Sky Uno, con la conduzione di Giorgia, che promette di intrattenere il pubblico con il suo carisma e la sua energia.

Le esibizioni dei concorrenti

Durante la serata, i concorrenti si esibiranno in due manche, presentando cover di brani iconici della musica italiana e internazionale. Ogni artista avrà l’opportunità di mostrare il proprio talento e la propria versatilità, cercando di conquistare il favore dei giudici e del pubblico. Dietro le quinte, il team artistico, composto da Laccio e Shake, lavorerà per garantire performance spettacolari e coreografie innovative, rendendo ogni esibizione unica e memorabile.

Ospite d’eccezione: Ghali

Ad arricchire la prima puntata, ci sarà un ospite d’eccezione: Ghali. Considerato uno degli artisti più rappresentativi della sua generazione, Ghali presenterà il suo ultimo singolo Niente panico, un brano che affronta il tema della paura in modo profondo e coinvolgente. La presenza di Ghali non solo porterà un tocco di freschezza alla serata, ma offrirà anche ai concorrenti l’opportunità di esibirsi accanto a un artista di grande successo.

Le squadre dei giudici

I giudici di quest’edizione, tra cui Achille Lauro e Manuel Agnelli, hanno selezionato i membri delle loro squadre con grande attenzione. I concorrenti, divisi in diverse formazioni, si preparano a dare il massimo per impressionare i giudici e il pubblico. La competizione si preannuncia accesa, con ogni artista determinato a dimostrare di avere le carte in regola per proseguire il proprio viaggio a X Factor.

Come seguire il live

Il primo live show di X Factor 2024 andrà in onda giovedì 24 ottobre su Sky Uno e sarà disponibile anche in streaming su NOW. Per chi non potesse seguirlo in diretta, la puntata sarà riproposta in prima serata su Tv8 martedì 29 ottobre. Non perdere l’occasione di vivere l’emozione di X Factor e scoprire chi avrà successo in questa nuova fase del talent show.