Un evento da non perdere a Napoli

Il 5 dicembre si svolgerà la tanto attesa finale di X Factor 2024 a Napoli, in una cornice suggestiva come Piazza del Plebiscito. Questo talent show, che ha appassionato milioni di telespettatori, giunge al termine di un percorso emozionante per i quattro finalisti: Mimì, Lorenzo Salvetti, i Patagarri e i Les Votives. La serata promette di essere ricca di emozioni e sorprese, con la conduzione di Giorgia e la giuria composta da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

Le manche e i brani dei finalisti

La finale sarà strutturata in tre manche, ognuna delle quali metterà alla prova il talento dei concorrenti. La prima manche, intitolata My song, permetterà ai finalisti di esibirsi con brani scelti da loro stessi. Lorenzo Salvetti porterà sul palco Cosa mi manchi a fare di Calcutta, mentre i Patagarri opteranno per Cam-Camini, un omaggio alla cinematografia. I Les Votives si cimenteranno con Someone Like You di Adele, e Mimì, unica rappresentante della squadra di Manuel Agnelli, interpreterà Because The Night di Patti Smith.

Ospiti d’eccezione sul palco

La serata non sarà solo una competizione tra talenti, ma anche un’occasione per assistere a performance straordinarie. Tra gli ospiti, spiccano Robbie Williams, che presenterà il suo nuovo film Better Man, e Gigi D’Alessio, che renderà omaggio alla sua amata Napoli. La direzione artistica dell’evento, curata da Laccio e Shake, prevede anche un corpo di ballo composto da 40 ballerini, promettendo uno spettacolo visivamente coinvolgente.

Il gran finale e la proclamazione del vincitore

La tensione salirà alle stelle durante la terza manche, in cui i finalisti presenteranno i loro inediti. Al termine delle esibizioni, sarà Giorgia a leggere la busta che decreterà il vincitore di questa edizione di X Factor. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Uno e in streaming su Now, con un’anteprima condotta da Gianluca Gazzoli che accompagnerà il pubblico verso l’emozionante finale.