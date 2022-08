X Factor 2022: quando inizia e dove vederlo

X Factor è ormai giunto alla sua sedicesima edizione: un format internazionale ormai affermatissimo e molto amato anche in Italia che, com’era prevedibile, tornerà anche quest’anno con nuovi giudici, nuovi talenti e una nuova conduzione.

X Factor 2022: quando torna il talent show e dove vederlo

Per la precisione, la stagione 2022 di X Factor andrà in onda a partire da giovedì 15 settembre. L’attesa, quindi, è ormai agli sgoccioli. Come sempre il programma andrà in onda su Sky, in prima serata a partire dalle 21.15. Sarà quindi possibile seguirlo in diretta tutti i giovedì sia su Sky che su Now TV, oppure recuperarlo sulla piattaforma o su Sky Go. Ogni venerdì successivo alla messa in onda, invece, le repliche in chiaro verranno trasmesse su TV8.

Come di consueto, le audizioni sono state registrate nel mese di giugno a Milano e saranno i primi contenuti a essere messi in onda. Seguiranno Bootcamp ma, quanto sembra, non gli home visit. Difatti c’è stato un cambiamento nella struttura del programma che prevederà una nuova fase di selezione chiamata Last Call, con le ormai note sei sedie che si contenderanno gli aspiranti cantanti, questa volta di fronte alla giuria al completo (almeno stando alle prime indiscrezioni).

Ci saranno poi le puntate live, fino alla finale prevista come sempre per il mese di dicembre.

Una delle grandi notizie di questa edizione è sicuramente il ritorno del pubblico per intero nel corso del programma. Una gioia sia per i giudici che per i cantanti che si esibiranno, per cui l’emozione sarà decisamente più grande con il pubblico presente.

X Factor 2022: le novità del talent condotto da Francesca Michielin

Il ritorno di X Factor è dunque alle porte, per la gioia dell’ormai fedele pubblico. Dopo l’addio alla conduzione di Alessandro Cattelan, che lo scorso anno ha lasciato il posto al giovane Ludovico Tersigni. Per quanto apprezzato nel ruolo, quest’ultimo non è stato riconfermato al timore del talent show.

A condurre X Factor sarà infatti Francesca Michielin, che torna “a casa” nel programma che ha dato il via alla sua carriera. Una notizia, questa, che ha animato decisamente i numerosissimi fan della cantante. La Michielin si era già riavvicinata al programma in passato, in realtà, occupandosi del daily che permette di seguire i cantanti nel corso della settimana tra un giovedì e l’altro. Non è chiaro al momento se Francesca Michielin si occuperà anche del daily di X Factor 2022 oppure se saranno designate altre figure per questo appuntamento quotidiano con lo show.

Tra i giudici, invece, ci sarà il grande ritorno di Fedez, affiancato tra un trio inedito dietro il banco: Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Si tratta di volti già più che famosi, che portano con sé altrettante nutrite orde di followers. Chissà se questa nuova formazione riuscirà a essere più longeva delle precedenti e soprattutto se riuscirà a conquistare il cuore del pubblico.

Dopo l’addio di Emma ed Hell Raton, la squadra rinnovata di X Factor promette comunque grandi cose per l’edizione del 2022.