Vladimir Putin, qual è il piatto preferito dal Presidente della Russia?

Si è sempre pensato che il Presidente della Russia Vladimir Putin non abbia particolari preferenze alimentari. La sue x moglie, Lyudmila, all’interno del suo libro “Vladimir Putin: The Road To Power”, dice invece che Putin è molto esigente in fatto di cibo e che arriva anche a rifiutare la cena se qualcosa non gli piace. Ai media locali il leader russo uno volta ha detto: “se devo scegliere tra pesce e carne preferisco il pesce, e più carne che agnello. In genere sono indifferente ai dolci, per non parlare del gelato. Mi sono anche abituato al mandrino verde e quando viaggio mi diverto a provare la cucina locale. Questo è tutto… di solito non pranzo perché non ho tempo. Nel pomeriggio mangio un pò di frutta, bevo kefir e se non ho questi oggetti a portata di mano, non mangio nulla.” Lyudmila nel suo libro ha detto che uno dei piatti che Vladimir Putin gli è piaciuto di più quando glie lo ha preparato è l’Aringa del Danubio con patate. Pare però che il piatto preferito da Vladimir Putin siano le uova di quaglia. Vediamo adesso insieme una ricetta.

Come cucinare le uova di quaglia

Se vi è venuta voglia di assaggiare le uova di quagli ecco per voi alcuni modi per cucinarle. Innanzitutto è bene sottolineare che, rispetto alle classiche uova di gallina, le uova di quaglia hanno un sapore più delicato, e posseggono anche tante proprietà benefiche. Esistono diversi modi per cucinarle:

Uova di quaglia fritte: ideali ad esempio da preparare come stuzzichino in occasione di un aperitivo. Per preparale per prima cosa prendere delle fette di pan carré ed eliminate la sezione centrale. Dopo di che in una padella antiaderente scaldate un filo d’olio e friggete il pane solamente da un lato. A questo punto girate il pane e rompete l’uovo di quaglia all’interno del forto. Lasciate cuocere per un paio di minuti mettendo sale e pepe q.b.

