Vivere in Svizzera: vantaggi e svantaggi

Tra tutti i posti presenti sulla Terra quale sarebbe il posto migliore dove trasferirsi? Sicuramente, il primo posto a cui pensiamo, se ci viene posta una domanda del genere, è uno di quelli paradisiaci, a ridosso dell’oceano, che ci fanno sognare e ci vengono in mente prima di prenotare una vacanza. Ma permettetemi la domanda, perché non la Svizzera? Sono sempre in pochi a considerarla. Forse perché è piccola, è tranquilla, è silenziosa. Eppure, solo chi ci è stato o ha letto a riguardo alla prima domanda risponderebbe proprio: “Svizzera”. Perché? È molto semplice.

Come ogni paese, anche la Svizzera ha i suoi pro e contro per cui vale la pena trasferirsi. E da italiana, vi assicuro che, dopo essermi abbastanza documentata, non è poi tanto male. Anzi. Per alcuni potrebbe essere anche un sogno.

I vantaggi di vivere in Svizzera

La Confederazione Elvetica offre ai suoi cittadini una serie di vantaggi. Alcuni di questi potrebbero veramente farci sognare, immaginando quel futuro a cui tutti aspiriamo. Vediamone alcuni.

Posti di lavoro e stipendi elevati: questi sono facili da trovare ma, soprattutto, molto redditizi grazie alla presenza di numerose multinazionali che li offrono.

Ottimi servizi: la sanità, l’istruzione e i trasporti sono eccellenti. Lì possiamo realmente scordarci di quelli italiani.

Burocrazia efficiente: il sistema amministrativo e fiscale F-unziona riportando soluzioni immediate e, soprattutto, concrete.

Bye Bye, criminalità: sì perché la criminalità è completamente assente in una Svizzera costantemente monitorata e che aggiudica pene oneste e garantite

I casino: quelli che la rendono famosa e conosciuta, per chi vede il gioco d'azzardo di cattivo occhio, offrono a tutti un divertimento sicuro e protetto. Inoltre, sono anche online. I migliori casino online svizzera sono sicuri e privi di truffe e inganni per gli utenti, rimanendo sempre coerenti alle regolamentazioni elvetiche.

Gli svantaggi di vivere in Svizzera

È vero anche la Svizzera ha i suoi svantaggi che possono sembrare talvolta degli ostacoli ma che possono essere facilmente superabili, come:

Costo elevato della vita: è vero ma ricordiamoci che lì gli stipendi sono molto più alti e quindi tutto ciò non deve spaventarci.

Regole rigide: necessarie però a garantire il monitoraggio costante del territorio, nonché l’assenza della criminalità.

Il sistema sanitario è a pagamento: una volta al mese c’è bisogno di pagare una certa cifra che verrà poi erogata solamente in caso di necessità, ovvero quando ne avremo bisogno per curarci, ma attenzione, questi soldi fanno la differenza, rendono il sistema sanitario svizzero uno dei più eccellenti al mondo.

E allora: Svizzera sì o Svizzera no?

Anche con i suoi svantaggi, senza dubbio rispondiamo sì. Elementi come il lavoro, l’eccellenza dei servizi, la burocrazia efficiente, il senso di tranquillità e di sicurezza fornito soprattutto dalla certezza di pena, non sono da prendere sottogamba. È proprio da questi, infatti, che derivano i tre valori fondamentali della società svizzera: onestà, fiducia e stabilità. Dunque: “Svizzera sì”.