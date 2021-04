Verde menta è il colore di tendenza ad Aprile: quali prodotti scegliere per dare un tocco di freschezza al proprio beauty look.

Verde menta: il colore di aprile

Aprile è il mese della primavera per eccellenza: la natura si risveglia, il clima si fa più caldo e anche il nostro look ha bisogno di una rinfrescata.

Quale modo migliore per dare un tocco di freschezza al make-up e alla manicure? Ci pensa il verde menta, colore di tendenza del mese. Una nuance tra il verde chiaro e l’azzurro che dà un effetto luminoso e fresco.

Make-up

Per quanto riguarda il make-up, il colore verde menta è adatto non solo a chi ha gli occhi chiari. Creare un trucco perfetto e fresco è semplice: si può usare il verde menta nelle sue varie sfumature, dalla più chiara alla più scura, oppure abbinarlo ad altri colori come l’oro e le sfumature del marrone che non fanno altro che risaltarlo.

I prodotti per il make up sul colore verde menta sono molteplici.

La palette occhi Mint to be di Colourpop è ciò che fa al caso nostro: ben nove colorazioni di ombretti, tra cui alcuni matte e altri brillantinati che vanno dalle sfumature più scure a quelle più chiare del minty. Chi adora invece gli ombretti in crema potrà optare per la nuance Minted & Dinero della linea Matte & Metal Melted Shadows firmata Huda Beauty.

Se non si vuole osare troppo con gli ombretti ma si vuole dare un tocco di freschezza al make up occhi si potrà prediligere un eyeliner o una matita. Aquamarine della linea Easy Liner Eyes di Pupa o la matita Green Water di Sephora sono dei prodotti da provare.

Manicure

La manicure verde menta sta bene non solo ad Aprile ma anche all’inizio dell’estate, quando l’abbronzatura sta facendo capolino sulla pelle. Un colore fresco che può essere applicato sulle unghie con un bel french o con dettagli glitter.

I prodotti per la nail art da provare sulle sfumature verde menta sono: lo smalto Minty Candy Apple di Essie oppure, se si predilige una nuance che vira maggiormente sull’azzurro, è adatto lo smalto Closer Than You Might Belem firmato OPI.

