“Sono stata con un uomo sposato”, la rivelazione choc di Valeria Marini: ecco chi è (e la reazione della moglie di lui)

A Verissimo Valeria Marini ha parlato della relazione con Gimmi Cangiano, oggi deputato di Fratelli d'Italia, quando lui era sposato. Ha raccontato anche l'incontro con la moglie di lui e il desiderio di una famiglia, anche tramite adozione.

Valeria Marini ha raccontato a Verissimo, su Canale 5, di aver avuto in passato una relazione con Gimmi Cangiano, oggi deputato di Fratelli d’Italia, quando lui era un uomo sposato. Intervistata da Silvia Toffanin, la showgirl ha ripercorso alcune delle storie più importanti della sua vita. Ha riconosciuto gli errori commessi e ha spiegato che proprio la situazione matrimoniale di lui ha contribuito alla fine del rapporto.

Il passaggio più inatteso dell’intervista riguarda la moglie del politico. Marini racconta di averla conosciuta in seguito e ne parla con parole di stima.

Una relazione di pochi mesi, chiusa per scelta di lei

Marini descrive la storia con Cangiano come un legame intenso e coinvolgente. «Abbiamo avuto la storia d’amore, anche bella e passionale», ha detto in studio, senza nascondere quanto quella situazione fosse complicata.

Il fatto che lui fosse sposato rendeva difficile andare avanti. La showgirl si è assunta apertamente la propria parte di responsabilità e ha parlato di un errore.

Secondo il suo racconto, la relazione è durata alcuni mesi. A interromperla è stata lei, e a pesare sulla decisione è stata soprattutto la mancanza di serenità. Nonostante la fine, il ricordo che conserva dell’ex compagno resta positivo: lo considera una delle persone migliori incontrate nella sua vita sentimentale.

L’incontro con la moglie di Cangiano

Marini ha poi raccontato di aver incontrato la moglie di Cangiano e l’ha descritta come una donna splendida. Sempre secondo la showgirl, la donna le avrebbe confidato di essere felice.

Visto il passato appena raccontato, la frase ha incuriosito il pubblico. Marini però non ha spiegato in quali circostanze sia avvenuto l’incontro e non ha chiarito il senso di quelle parole.

Per ora l’episodio si basa solo sul racconto di Marini. Non risultano altre dichiarazioni della moglie.

Il matrimonio con Giovanni Cottone e il desiderio di una famiglia

Nell’intervista c’è stato spazio anche per il presente e per il futuro. La showgirl ha detto di voler costruire una famiglia e non esclude di adottare un bambino.

Sulla vita sentimentale di oggi si è limitata a pochi accenni. Starebbe vivendo una nuova relazione, che preferisce tenere lontana dai riflettori.

Ha ricordato anche il matrimonio con Giovanni Cottone, poi annullato dalla Sacra Rota. E ha ammesso che negli anni il lavoro le ha spesso tolto tempo agli affetti.

La ricerca di un nuovo equilibrio

Il bilancio che Marini fa del proprio passato è molto franco. Oggi dice di cercare più stabilità sentimentale e un equilibrio tra carriera, amore e vita privata. È un cambio di priorità che spiega anche la scelta di proteggere la relazione attuale.

Restano alcune questioni aperte. Mancano la versione della moglie di Cangiano sull’incontro e i dettagli sul nuovo compagno, che la showgirl tiene riservato. Quanto all’adozione, per ora Marini la considera solo una possibilità da non escludere: non ha parlato di un progetto già avviato.