Dalla gelosia romantica al lieto fine delle fiabe, la scrittrice Carolina Capria invita a riconoscere i modelli di controllo che la cultura pop propone come amore.

Alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la scrittrice Carolina Capria ragiona su quanto le storie che amiamo incidano sul modo in cui immaginiamo le relazioni. Canzoni, film, romanzi e fiabe trasmettono messaggi che spesso riconosciamo come normali, anche quando contengono possesso e sottomissione.

Capria è scrittrice e divulgatrice e, attraverso libri e social, invita a rileggere con spirito critico anche le storie con cui siamo cresciuti. Sarà ospite all’evento La violenza che non si vede, in programma a Udine il 26 novembre.

Il possesso travestito da romanticismo nelle canzoni

Tra i brani citati c’è Minuetto di Mia Martini, che si apre con le parole «Vieni qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi. Tanto sai, che quassù, male che ti vada avrai. Tutta me, se ti andrà, per una notte». Il testo racconta una donna che aspetta e accetta di essere messa da parte pur di non perdere l’uomo che ama. È una relazione sbilanciata, in cui lui decide quando esserci e lei resta ad attendere.

Secondo Capria, situazioni di questo tipo vengono spesso lette come romantiche. Si scambiano la gelosia per amore, l’insistenza per passione e il controllo per protezione.

Fiabe, lieto fine e modelli per le bambine

Anche le fiabe contribuiscono a questa idea. Il principe che salva la principessa è un’immagine molto diffusa, e per molto tempo, spiega Capria, alle bambine è stato raccontato che il lieto fine e la felicità coincidessero con l’essere scelte da un uomo.

Capria non considera le fiabe in sé un problema. Il problema nasce, a suo dire, quando diventano l’unico modello possibile. Servono anche storie in cui le bambine possano immaginare altri desideri, altre ambizioni e altri finali.

Come distinguere la cura dal controllo

Capria propone una domanda semplice per riconoscere questi comportamenti: il gesto rispetta la libertà di chi lo subisce oppure la limita? Chi ama, sostiene, non ha bisogno di sorvegliare l’altra persona, limitarne le relazioni o verificare di continuo dove si trova.

Nel ragionamento rientrano anche le immagini. Capria cita l’immagine di Sfera Ebbasta circondato da donne senza volto, e osserva che mettere in scena un uomo dominante e donne intercambiabili trasmette un’idea precisa dei rapporti tra i sessi. Sull’eventuale confine con la provocazione artistica, Capria dice di non credere che l’arte debba essere rassicurante, ma sostiene che sia giusto chiedersi quale immaginario si alimenta.

Per la scrittrice la prevenzione non può cominciare quando la violenza è già visibile. Deve partire prima, dal momento in cui si imparano a riconoscere come normali certe forme di controllo e disuguaglianza.