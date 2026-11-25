Durante La Ruota della Fortuna del 24 novembre Gerry Scotti ha svelato il giorno in cui Samira Lui non si presentò in studio, facendo scattare l'allarme. La causa era una sveglia che non aveva suonato.

Una sveglia che non suona, una showgirl irreperibile e, secondo il racconto, l’intervento dei vigili del fuoco sotto casa. È il retroscena che Gerry Scotti ha svelato martedì 24 novembre durante la puntata de La Ruota della Fortuna, il quiz di Canale 5 che conduce insieme a Samira Lui. L’occasione è arrivata da un tema emerso in gioco: le abitudini legate al sonno e al risveglio.

Il conduttore ha raccontato al pubblico un episodio avvenuto qualche settimana prima dietro le quinte della trasmissione Mediaset. Fino a quel momento i telespettatori non ne avevano mai saputo nulla.

Le sveglie multiple e la confessione di Samira Lui

Durante una delle manche, la conversazione in studio si è spostata sulle piccole incomprensioni che possono nascere in una coppia. Tra i possibili motivi di discussione sono comparse alcune abitudini legate al momento di andare a letto e al risveglio del mattino.

Quando sul tabellone è apparso un riferimento a chi imposta numerose sveglie per alzarsi, Samira Lui ha ammesso di ritrovarsi perfettamente in quella descrizione. «Io ne metto tante perché ho l’ansia di non svegliarmi», ha spiegato la showgirl.

Quella frase ha riportato subito alla memoria di Gerry Scotti la mattina in cui proprio l’assenza della collega aveva messo in allarme le persone che lavorano al programma.

Telefono muto e preoccupazione crescente

Quel giorno Samira Lui non si era presentata negli studi televisivi all’orario previsto per i suoi impegni di lavoro. I colleghi avevano tentato più volte di contattarla, senza riuscire a parlarle.

Con il passare del tempo l’apprensione era aumentata, fino a far temere che alla showgirl fosse successo qualcosa di grave. Secondo quanto raccontato, alcuni conoscenti, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, avrebbero chiesto l’intervento dei vigili del fuoco presso la sua abitazione.

La spiegazione si è rivelata molto più semplice. Come ha confermato la stessa Samira Lui in puntata, quella mattina la sveglia non aveva suonato e lei aveva continuato a dormire, senza sapere nulla di quanto stava accadendo fuori.

Le chiamate perse, compresa quella di Gerry Scotti

Al risveglio, la showgirl ha trovato il telefono pieno di chiamate perse. Tra queste c’erano quelle dei colleghi di Mediaset e dello stesso Gerry Scotti, preoccupato per l’assenza della sua compagna di programma.

Il racconto in studio è stato accolto con ilarità, ma restituisce bene il clima di quelle ore. Quella che all’epoca era stata un’apprensione autentica per le persone vicine alla showgirl, a distanza di settimane è diventata un aneddoto televisivo da raccontare con leggerezza.

L’episodio mostra anche la confidenza che si è creata tra il conduttore e la sua partner di gioco nel corso della loro esperienza professionale. È questa complicità a rendere possibile, in diretta, il passaggio da un tabellone da indovinare a un pezzo di vita privata.

La precisazione: un caso isolato

Divertita, ma anche sorpresa dalla scelta del conduttore di rendere pubblico il retroscena, Samira Lui ha voluto mettere le cose in chiaro davanti ai telespettatori: dormire oltre l’orario non è una sua abitudine. «È successo una sola volta», ha sottolineato, presentando quell’imprevisto come un episodio isolato. Le numerose sveglie che imposta ogni mattina servono proprio a evitare che si ripeta.