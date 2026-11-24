Francesco Totti si confessa a Francesca Fagnani nella puntata di Belve in onda martedì 24 novembre su Rai2. Parla della rottura con Ilary Blasi, del legame con Noemi Bocchi e del rimpianto per il padre, un blocco emotivo che dice di ripetere con i figli.

Francesco Totti si racconta senza filtri a Francesca Fagnani nella nuova puntata di Belve, in onda martedì 24 novembre in prima serata su Rai2. L’ex capitano della Roma ripercorre carriera e vita privata. Al centro dell’intervista ci sono la fine del matrimonio con Ilary Blasi, la relazione con Noemi Bocchi e il dolore mai risolto per la perdita del padre.

L’intervista alterna momenti leggeri a confessioni profonde. L’ex numero dieci giallorosso affronta gli anni sul campo e le vicende personali che negli ultimi tempi lo hanno esposto all’attenzione del pubblico più di quanto avesse mai fatto il calcio.

La previsione di Ilary Blasi nello stesso studio

Il passaggio più atteso riguarda la separazione da Ilary Blasi. Fagnani lo incalza ricordando una dichiarazione che la stessa Blasi aveva rilasciato tempo fa proprio negli studi di Belve: un tradimento, aveva detto, non si può superare.

Totti non si sottrae. Riconosce che quella previsione si è rivelata esatta e ammette che la rottura è avvenuta proprio per quelle dinamiche. Sottolinea anche di non essere stato in grado di perdonare quanto accaduto.

Il montaggio mette così a confronto, a distanza di tempo, le parole dei due ex coniugi nello stesso studio e davanti alla stessa conduttrice. È uno dei tratti distintivi del programma di Fagnani, che costruisce le domande anche sulla memoria delle interviste precedenti.

Il presente con Noemi Bocchi

Dopo il bilancio amaro sulle nozze, la conversazione si sposta sul presente. Totti parla del legame con Noemi Bocchi con la stessa franchezza mostrata nel resto dell’intervista, senza evitare l’argomento che più incuriosisce chi ha seguito la sua vicenda sentimentale.

La scelta di affrontare il tema apertamente, in un contesto televisivo noto per le domande scomode, segna un cambio di passo rispetto al riserbo che l’ex calciatore ha spesso mantenuto sulla sfera privata.

Il rimpianto per il padre: l’abbraccio mai dato

Il momento di maggiore commozione arriva quando il discorso tocca gli affetti familiari. Con la voce incrinata, Totti confessa un senso di colpa profondo nei confronti del padre: finché era in vita, non è mai riuscito a dirgli a parole quanto gli volesse bene.

A pesargli oggi è soprattutto un gesto semplice, mai compiuto: un abbraccio. L’ex capitano racconta di sentirsi smarrito senza quella che considerava la figura di riferimento assoluta della propria esistenza.

Lo stesso blocco con i figli

C’è poi un’ammissione forse ancora più difficile. Totti riconosce di replicare lo stesso blocco emotivo nel rapporto con i propri figli. Lo fa, spiega, pur essendo pienamente consapevole di sbagliare.

È un passaggio che va oltre il personaggio pubblico. Tocca un tema diffuso in molte famiglie: la difficoltà, spesso tramandata da una generazione all’altra, di esprimere apertamente l’affetto.

Quando vederla

L’appuntamento con l’intervista integrale è fissato per martedì 24 novembre su Rai2, con inizio alle 21:25. Chi vuole ascoltare per intero le parole dell’ex capitano su Ilary Blasi, sul padre e sui figli dovrà sintonizzarsi su quella puntata di Belve.