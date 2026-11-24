A poco più di un mese dalla morte del marito Sergio Colicchio, Giusina Battaglia denuncia le pagine social che usano le sue immagini in lacrime per fare like e affida la questione a un avvocato.

Giusina Battaglia ha deciso di passare alle vie legali. A poco più di un mese dalla morte improvvisa del marito Sergio Colicchio, la cuoca palermitana ha denunciato sul suo profilo social le pagine che continuano a pubblicare immagini di lei in lacrime per raccogliere like e interazioni. Ha affidato la questione a un avvocato.

Il bersaglio sono profili con centinaia di migliaia di follower. Secondo la conduttrice, queste pagine prelevano fotogrammi dai suoi video e scelgono quelli in cui appare più provata. Lo scopo, sostiene, è trasformare un lutto privato in contenuto da monetizzare.

Volto di Food Network e presenza fissa di È sempre mezzogiorno, Battaglia ha affidato la sua presa di posizione a un messaggio scritto, accompagnato da un video in cui spiega le ragioni della sua scelta.

La denuncia sui social: «siamo nel farwest»

Il punto di partenza è un fastidio che la cuoca dice di provare da sempre, e che oggi la riguarda in prima persona: «La spettacolarizzazione del dolore è una delle cose che più mi irritano in generale. Quando poi ne sei vittima inconsapevole, credetemi, è insopportabile».

A settimane dalla scomparsa del marito, racconta di vedere ancora «tante pagine social becere e orrende con centinaia di migliaia di follower» diffondere le sue foto, «traendo frame dai miei video con espressioni magari più tristi, per ancora fare like e monetizzare su quanto accaduto».

La sua critica non riguarda soltanto i singoli profili, ma l’assenza di controlli sulle piattaforme:

«Nessuno vigila, nessuno mette regole, siamo nel farwest. E io adesso ho deciso di reagire, mettendo tutto nelle mani di un avvocato».

Il nodo dell’immagine usata a fini di guadagno

Rivolgendosi ai suoi follower, Battaglia ha spiegato che quelle pagine pubblicano ogni giorno foto sue e del marito, a suo dire per suscitare compassione nel pubblico e «per acchiappare i click evidentemente».

Per lei la questione tocca anche il piano del diritto: «Non mi sembra corretto utilizzare l’immagine di una persona per i propri fini, per arricchimento». È proprio su questo terreno che si muoverà il legale incaricato.

Non arriveranno, però, nomi pubblici. La conduttrice lo ha chiarito senza giri di parole: «Non chiedetemi i nomi delle pagine perché non voglio fargli pubblicità».

C’è poi un effetto collaterale che la colpisce in modo particolare: il pubblico tende ad attribuire a lei quei contenuti. «Molta gente è convinta che sia io a pubblicare queste cose», ha spiegato.

L’attacco ai siti d’informazione

Le parole più dure sono rivolte a una parte del mondo dell’informazione, accusata di essersi accorta del suo lavoro solo davanti al dolore:

«Tantissimi siti d’informazione che non hanno mai filato di pezza il mio lavoro, le cose che faccio, hanno fatto dei bellissimi post con milioni e milioni di visualizzazioni dove hanno preso le cose più tristi per fare visualizzazioni, vi dovete vergognare perché questo non è modo di affrontare la vita».

Il suo messaggio si chiude con una richiesta diretta: «Fatevi le nostre notizie e lasciate stare in pace chi ha bisogno di stare in pace».

Che cosa succede ora

Il prossimo passaggio spetta all’avvocato a cui Battaglia ha conferito il mandato. Sarà lui a valutare quali pagine e quali contenuti contestare e con quali strumenti. Il caso riporta l’attenzione sul ruolo di chi naviga: ogni condivisione o commento a quei post alimenta proprio il meccanismo di visibilità che la cuoca denuncia. Chi si imbatte in immagini simili può scegliere di non rilanciarle e di segnalarle alla piattaforma.