Gli agenti negli studi Rai di Ore 14 hanno notificato a Francesca Bugamelli, alias Bugalalla, atti legati a denunce per diffamazione. Salvo Sottile smentisce l'arresto, Roberta Bruzzone rivendica il processo che inizierà il 28 gennaio.

Nessun arresto e nessun accompagnamento in questura. Gli agenti di polizia si sono presentati negli studi Rai di Ore 14, il programma di Rai 2 condotto da Salvo Sottile, per notificare atti giudiziari a Francesca Bugamelli, la youtuber nota sui social come Bugalalla. Erano atti legati a denunce per diffamazione. A chiarirlo sono stati lo stesso conduttore e la sua ospite, in un video diffuso sui social dopo che in rete era circolata la voce di un fermo.

L’episodio, avvenuto dietro le quinte della trasmissione, ha acceso un botta e risposta che ha coinvolto anche Selvaggia Lucarelli, la criminologa Roberta Bruzzone e la direttrice di Giallo Albina Perri. Sullo sfondo c’è un processo per diffamazione che vede la creator imputata e che dovrebbe aprirsi il prossimo 28 gennaio.

Dalla voce dell’arresto alla smentita in video

Lucarelli è stata tra le prime a commentare pubblicamente: «In tutto ciò mi dicono che la youtuber Bugalalla sia andata ospite in Rai da Sottile e che si sia ritrovata fuori dallo studio due poliziotti per portarla in questura. Finalmente, lontana dall’America, l’hanno trovata per notificarle le copie denunce ricevute».

Sottile ha scelto di rispondere con un filmato girato insieme alla diretta interessata. «Qualcuno ha detto che era stata arrestata. Ma non c’è niente di meglio della verità per smentire queste fake news», ha esordito il giornalista. Bugamelli ha poi spiegato: «Sono venuti per notificarmi degli atti, cose di routine. Ho firmato delle carte per ricevere gli atti per denunce ricevute per diffamazione».

Il conduttore ha raccontato di aver vissuto situazioni analoghe: «A me succede una marea di volte. Mi chiamano nello stesso ufficio per andare a firmare lo stesso tipo di atti. Oggi è successo a Francesca ma non c’è stato alcun arresto». In un post del 23 novembre 2026 Sottile ha ribadito che la youtuber è a piede libero e che sarà ospite anche della puntata in prima serata del giovedì.

Nel video Bugamelli non ha precisato chi abbia presentato le denunce oggetto delle notifiche. È possibile che le forze dell’ordine abbiano approfittato della sua presenza in Italia per consegnarle gli atti.

Chi è Bugalalla e perché si trova in Italia

Bugamelli gestisce canali YouTube e Twitch dedicati soprattutto alla cronaca nera. Vive e lavora abitualmente a Miami, negli Stati Uniti. Negli ultimi tempi è diventata una delle voci più seguite sul delitto di Garlasco e sulla vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi.

Il suo rientro è legato anche alla presentazione del libro Garlasco. Tutta la storia, pubblicato da Sperling & Kupfer, casa editrice del Gruppo Mondadori.

La replica di Roberta Bruzzone e la querela per diffamazione

Tra i procedimenti che riguardano la creator c’è la querela per diffamazione presentata da Roberta Bruzzone e dall’avvocata Serena Gasperini. Nello stesso procedimento compaiono anche Davide Parenti, ideatore de Le Iene, la giornalista Roberta Rei e Rti. La criminologa ha pubblicato su Instagram alcune immagini del decreto di citazione a giudizio, accompagnate da un messaggio:

«Finalmente possiamo procedere con una bella infornata di notifiche. Aspettavo questo momento da tempo, e a chi mi è stato vicino voglio dire grazie.»

Nello stesso post Bruzzone se l’è presa con Albina Perri, che aveva rilanciato il video di Sottile scrivendo «Dalla latitante in questura è tutto». La criminologa ha precisato di non aver mai usato quel termine: «Io ho detto ‘irreperibile’, perché a giugno la signora era stata dichiarata tale nella citazione a giudizio che la riguarda nel processo che inizierà il 28 gennaio prossimo. E mi auguro vivamente che l’imputata Bugamelli ci sarà». Sottile non viene nominato direttamente.

Le accuse contestate nel decreto

Secondo il decreto di citazione a giudizio, la streamer avrebbe rivolto a Bruzzone e Gasperini accuse molto gravi:

presunta corruzione di pubblici ministeri;

raggiri e molestie;

la gestione di una presunta associazione per delinquere finalizzata a revenge porn e stalking;

il possesso di materiale pedopornografico.

A Parenti, Rei e Rti avrebbe invece attribuito la diffusione di informazioni false, presunti accordi illeciti con pubblici ministeri di Napoli nel caso di Tiziana Cantone e la sottrazione di documenti legali. Sono le dichiarazioni contestate nel procedimento per diffamazione. Non si tratta di fatti accertati.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 28 gennaio, data prevista per l’apertura del processo, in cui si dovranno valutare le responsabilità attribuite alla creator. Fino ad allora Bugamelli resta libera di lavorare e continuerà a partecipare a Ore 14, sia nella fascia pomeridiana sia nella puntata del giovedì in prima serata.