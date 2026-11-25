Famiglie, scuola e società: il dibattito sull'educazione al rispetto dopo la Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, si moltiplicano gli appelli a educare al rispetto, alle relazioni e alla parità. Il presidente della Repubblica Mattarella ha richiamato il tema della tutela delle sopravvissute e del contrasto all’impunità, indicando nell’educazione un passaggio decisivo.

Il ruolo delle famiglie e dell’educazione

Una madre, scrivendo su Il Fatto, sostiene che l’educazione al rispetto non riguardi solo le famiglie con figli maschi, ma tutte le famiglie. Secondo la sua riflessione, educare al rispetto significa anche educare all’autostima, così che ragazzi e ragazze siano più sicuri di sé e più capaci di difendersi dalla violenza psicologica e fisica.

La stessa autrice indica il dialogo costante con i figli e il tempo trascorso insieme come strumenti di prevenzione, e osserva che le famiglie con meno risorse economiche e di tempo faticano a mantenere questo contatto.

Le risposte istituzionali

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato, sui social, il rafforzamento del Codice Rosso, il raddoppio delle risorse del Piano antiviolenza e l’approvazione della legge che riconosce il femminicidio come reato autonomo. Ha inoltre citato il Reddito di Libertà reso strutturale e gli incentivi per l’assunzione delle donne.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato la formazione dei docenti per insegnare la cultura del rispetto nelle scuole, con percorsi avviati da Indire in 4000 scuole italiane. Secondo il ministro, educare al rispetto, alle relazioni corrette e al contrasto della violenza di genere è ora un obiettivo obbligatorio di apprendimento.

I dati sulla violenza giovanile e nei luoghi di lavoro

Secondo l’Istat, tra il 2014 e il 2025 la quota di vittime di violenza fisica o sessuale tra le donne di 16-24 anni è passata dal 27,1% al 36,1%, mentre le violenze sessuali in questa fascia sono salite dal 16,7% al 29,7%. Tra le studentesse le vittime di violenze fisiche o sessuali sono passate dal 25,9% al 35,1%.

L’Istituto ha inoltre rilevato che la violenza non avviene solo in ambito domestico: il 5,1% delle donne ha subito almeno un episodio di violenza fisica o sessuale da parte di colleghi, superiori o datori di lavoro, il 3,2% riferisce molestie sessuali e il 3,7% violenze sessuali nel contesto lavorativo.

Per chi si trova in pericolo o ha bisogno di un confronto, il numero 1522 è un servizio gratuito attivo 24 ore su 24, promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Il servizio è raggiungibile anche chattando sul sito, mentre è possibile rivolgersi al centro antiviolenza più vicino.