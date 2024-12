Una fuga dal freddo milanese

Quest’anno, Aurora Ramazzotti ha deciso di abbandonare il freddo invernale di Milano per trascorrere le vacanze di Natale in un luogo esotico: il Kenya. In compagnia del compagno Goffredo Cerza e del loro bambino Cesare, nato lo scorso marzo, la giovane influencer si è diretta verso le calde spiagge di Watamu, una località a nord di Mombasa. Questa scelta rappresenta non solo una pausa dal clima rigido, ma anche un’opportunità per trascorrere del tempo di qualità con la famiglia allargata.

Un Natale diverso

Invece delle tradizionali cene in famiglia, Aurora e Goffredo sono ospiti dei suoceri, Francesca e Fabio, che possiedono una casa in Kenya. Questa vacanza segna un momento speciale per la coppia, poiché è la prima volta che il piccolo Cesare visita l’Africa. Goffredo ha confessato di aver preparato un trolley pieno di medicine per ogni evenienza, dimostrando così la sua premura nei confronti del bambino. I nonni paterni saranno presenti per aiutare a prendersi cura del piccolo, permettendo ai genitori di godere appieno di questa esperienza unica.

Preparativi per il grande giorno

Oltre a godersi le festività, Aurora e Goffredo stanno anche iniziando a pianificare il loro matrimonio. Qualche mese fa, Goffredo ha fatto la proposta ad Aurora, e ora è tempo di organizzare i dettagli del grande giorno. La vacanza in Kenya non è solo un momento di relax, ma anche un’opportunità per riflettere sul futuro insieme e sui passi successivi nella loro vita di coppia. Con il piccolo Cesare al loro fianco, la famiglia sta costruendo ricordi preziosi che dureranno per sempre.