Dopo aver annunciato ufficialmente l’addio da Michelle Hunziker Tomaso Trussardi ha rilasciato un’intervista fiume sul suo rapporto con la showgirl oggi e ha scagliato una frecciatina contro Eros Ramazzotti, ex marito di lei.

Tomaso Trussardi contro Eros Ramazzotti

Di recente Eros Ramazzotti ha rilasciato un’intervista in cui ha ammesso di esser stato vicino a Michelle Hunziker nel periodo che ha preceduto la sua separazione da Tomaso Trussardi ma ha anche specificato che non ci sarebbe stato alcun ritorno di fiamma tra lui e l’ex moglie. A tal proposito Tomaso Trussardi ha invece affermato:

“Oggi so che dice di volerla aiutare a superare la negatività”, ha affermato, e ancora: “ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti.

Meglio che ognuno stia al suo posto (…) Già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante un’intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: “A letto con me non rideva”.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker oggi

Trussardi ha specificato che le sue due figlie, Sole e Cileste, resteranno a vivere con la madre mentre lui potrà vederle ogni volta che vorrà.

Lui e Michelle Hunziker si sono lasciati pacificamente, ma l’imprenditore ha specificato che lui non sarebbe affatto felice della decisione presa:

“Non sono felice e non lo è neppure Michelle, ma è stata fatta una scelta per tutelare la famiglia e le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano due genitori che stanno bene insieme”, ha spiegato, e ancora: “La fine di una relazione non è mai bella, ma oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo”.

Tomaso Trussardi: i rapporti con Aurora

Tomaso Trussardi ha anche specificato che, a causa della separazione, i suoi rapporti con Aurora Ramazzotti (prima figlia di Michelle Hunziker) sarebbero peggiorati.

“Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno”, ha ammesso, aggiungengo anche che spera di poter recuperare un rapporto in futuro.