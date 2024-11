Un’avventura magica tra le strade di Napoli

La nuova serie originale di Disney+, Uonderbois, promette di trasportare gli spettatori in un viaggio affascinante tra le leggende e i misteri di Napoli. Con un cast stellare che include Serena Rossi e Massimiliano Caiazzo, questa serie si presenta come un’avventura in stile Goonies, ma con un tocco tutto partenopeo. Composta da sei episodi, Uonderbois esplora la vita di cinque ragazzi di dodici anni, uniti dalla loro fervida immaginazione e dalla convinzione che la loro città nasconda segreti incredibili.

Le leggende di Napoli e il misterioso Uonderboi

Nel cuore di Napoli, gli Uonderbois si trovano a dover affrontare una sfida inaspettata: la loro casa, un ‘vascio’ nel centro storico, sta per essere venduta. La proprietaria, nota come La Vecchia, ha deciso di cedere l’immobile in cambio di una statuetta di Maradona. Ma quando la statuetta viene rubata, i ragazzi si imbarcano in un’avventura straordinaria per recuperarla, guidati dalla figura leggendaria di Tonino Uonderboi, un moderno Munaciello. La serie non solo intrattiene, ma invita anche a riflettere su come le leggende possano rivelare verità nascoste.

Un cast eccezionale e una produzione di qualità

La regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano unisce talento e passione, mentre la sceneggiatura è frutto della creatività di Barbara Petronio e Gabriele Galli. Con una colonna sonora firmata dal rapper napoletano Geolier, che ha recentemente conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo 2024, Uonderbois si preannuncia come un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni. La serie debutterà il 6 dicembre in esclusiva su Disney+, portando la magia di Napoli direttamente nelle case degli spettatori.