Anche nel salotto di Uomini e Donne non mancano i colpi di scena, alcuni dei quali meritano persino la censura. Così emergerebbe dal racconto dell’ex dama Elena Scielzo, la quale sui suoi social ha parlato di una presunta una rissa scoppiata in studio tra due protagoniste del programma.

La bruttissima scena, tuttavia, pare sia stata censurata e mai fatta andare in onda.

Uomini e Donne, rissa tra due dame: cosa sarebbe successo nel salotto di Maria De Filippi?

La notizia sulla presunta rissa scoppiata nel salotto capitanato da Maria De Filippi è stata diffusa da Elena Scielzo attraverso una diretta Instragram. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha raccontato quanto sarebbe accaduto. Come fa a saperlo? Il litigio furibondo sarebbe scoppiato mentre lei si trovava sul set fotografico insieme a Marika Geraci e Diego.

I litigi a Uomini e Donne sono all’ordine del giorno, ma questa volta l’episodio avrebbe superato ogni limite. A mettersi le mani addosso, stando a quanto raccontato dalla Scielzo, sarebbero state Stefania e Giuliana che “le ha strappato i capelli”, riferisce Elena, la quale ha parlato di “un atteggiamento violento“.

Non è dato a sapere se le parole di Elena corrispondano al vero.

La presunta rissa resta un mistero e forse non sarà mai possibile avere conferma sull’accaduto. Se davvero tra le due dame fosse scoppiata una rissa, gli autori di Uomini e Donne di sicuro eviteranno ai telespettatori una scena così sgradevole. Le riprese incriminate, qualora la rissa fosse davvero scoppiata tra le due donne, saranno probabilmente censurate e i fan del programma non le vedranno mai in onda.