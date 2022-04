Da oltre dieci anni volto fisso di Uomini e Donne, Gemma Galgani potrebbe presto abbandonare il programma. A lanciare l’indiscrezione è stato un ex cavaliere che ha avuto con lei una frequentazione, ovvero Pierluigi. Pare che la dama torinese abbia finalmente trovato l’uomo della sua vita.

Gemma Galgani pronta a lasciare Uomini e Donne

Negli ultimi tempi, Gemma Galgani è finita al centro dello studio di Uomini e Donne meno spesso. Nel programma arrivano pochi cavalieri che desiderano conoscerla e, come se non bastasse, il ritorno di Ida Platano ha contribuito a metterla in secondo piano. La dama torinese interviene poco e, stando a quanto vediamo andare in onda, sembra anche parecchio abbattuta. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Gemma è pronta a lasciare Uomini e Donne.

Gemma via da Uomini e Donne con Giacomo

Dopo settimane di silenzio, la Galgani è tornata al centro dello studio grazie a Giacomo, un cavaliere che è arrivato a Uomini e Donne solo per lei. L’uomo si è detto molto interessato, tanto da averle chiesto di lasciare il programma insieme per viversi h24. Come avrà reagito Gemma a questa proposta? Dopo oltre dieci anni si sente pronta a dire addio alle telecamere? Al momento non è dato saperlo, ma una sua ex frequentazione ha qualcosa da dire in merito.

Gemma e Giacomo: parla Pierluigi

Intervistato da Piùdonna.it, Pierluigi ha dichiarato:

“Non so se lo fa perché lo ama o perché è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita…”.

Ovviamente, si riferisce all’addio di Gemma da Uomini e Donne. Possiamo prendere le sue parole come un’anticipazione di ciò che accadrà in studio? Considerando che il cavaliere non partecipa più al programma a causa di impegni lavorativi, la risposta è negativa. Non possiamo fare altro che attendere la messa in onda per scoprire qualcosa in più.