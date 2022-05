Tra alti e bassi, l’amore trionfa sempre: nella puntata di mercoledì 4 aprile nel salotto di Uomini e Donne c’è stata una sorpresa piuttosto improvvisa e alquanto inaspettata. Addio a Diego e Aneta: i due ormai formano una coppia e finalmente è ufficiale.

Non a caso, hanno deciso di lasciare il programma.

Uomini e Donne, Diego e Aneta lasciano il programma

Due sedute al centro del salotto pomeridiano di Maria De Filippi sono per Diego e Aneta. Lei racconta di aver trascorso con il cavaliere “una settimana intensa, come una coppia”, conoscendo anche i suoi amici. Lui, tuttavia, ripete di avere paura. Dopo gli atteggiamenti avuti con Ida, il pubblico ha temuto potesse fare lo stesso con la nuova dama.

Per Diego con Aneta “è tutto troppo perfetto” e per questo motivo non nasconde i suoi timori. A sua detta, infatti, si tratta di una sensazione mai vissuta prima d’ora con una donna.

“Diego tu con questo hai confermato che sei un bluff. Addirittura tutto troppo perfetto. Stai trovando il pelo nell’uovo”, è stato lo sfogo di Gianni Sperti, sostenuto dall’amica e collega Tina Cipollari.

“Lui a parole dice di avere paura, ma nella quotidianità a me non manca niente, non fa dei passi indietro”, ha precisato Aneta. “Trova sempre una scusa”, è stata la reazione di Gianni. “Ma tu credi a un uomo che dice che ha paura?”, aggiunge la De Filippi. “Sì, sono le stesse paure che ho sentito io”, è la pronta risposta di Aneta.

Gianni ha poi chiesto alla dama se fosse disposta a vivere fuori il legame con Diego. Lei non ha dubbi e risponde con sicurezza. Maria allora ha fatto la stessa domanda al cavaliere, che conferma. “Sì”, ha risposto.

Taglia corto Maria De Filippi e i due, dopo aver ballato insieme, dicono addio al programma. “Ma se tu la vuoi vivere fuori… Non pensavo che lei dicesse di sì. Ma se lei dice sì e tu dici sì, uscite. Forse per come ti sei espresso, Gianni e Tina hanno capito che tu non volessi prenderti le responsabilità. Io stessa avevo frainteso”, commenta la famosa conduttrice rivolgendosi al cavaliere. Sulle note del brano scelto da Diego, “Portami via” di Fabrizio Moro, non hanno trattenuto le lacrime.