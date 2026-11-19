Uomini e Donne, lite clamorosa tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini

A Uomini e Donne, il ritorno di Mario Lenti fa litigare Tina Cipollari e Alessandra Mussolini su Gemma Galgani. Lo scontro continua dietro le quinte e Maria De Filippi arriva a chiedersi se sia tutto vero.

Scontro tra opinioniste a Uomini e Donne. In studio, davanti a Maria De Filippi, Tina Cipollari e Alessandra Mussolini hanno litigato in modo acceso. A far scattare la lite sono stati il ritorno di Mario Lenti e il suo dialogo con Gemma Galgani. La discussione è proseguita anche dietro le quinte, fino a far dubitare la conduttrice che fosse tutto vero.

Il confronto è arrivato al punto che la Cipollari ha accusato la collega di copiarla. È l’ennesimo episodio di una stagione televisiva segnata dalle tensioni. Al Grande Fratello Vip si sono scontrate Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi, a Ballando con le Stelle Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso.

Il ritorno di Mario Lenti accende la miccia

Tutto è cominciato quando Maria De Filippi ha annunciato il ritorno in trasmissione di Mario Lenti, che ha poi parlato con la dama torinese. Tina Cipollari ha raffreddato subito l’entusiasmo di Gemma: secondo lei, l’uomo non era tornato in studio per lei.

Alessandra Mussolini ha preso le difese della Galgani. È bastato questo a far esplodere la collega:

«Oh, senti tu, ogni volta che parlo di lei, tu ci devi mettere il becco, mi sono stufata. Che cavolo! Ogni volta che parlo su Gemma tu mi fermi e mi dici che ho torto»

Lo sfogo lasciava intuire una tensione accumulata da tempo. La stessa Cipollari, alzando la voce verso la Mussolini, l’ha ammesso: «Sono giorni che covo, ora mi sono stufata».

Le ragioni di Alessandra Mussolini

La vincitrice del Grande Fratello Vip ha spiegato perché si schiera con Gemma: «Magari le piace questo Mario e tu non puoi attaccarla di continuo. Non è che quello che dici tu è legge. A me non me ne frega niente di quello che dici».

La Cipollari ha rivendicato di conoscere la dama da oltre 16 anni e di sapere tutto del suo passato. L’argomento non ha fatto breccia: «Ma a me cosa importa?! Io dico quello che penso. Oppure non si deve parlare e deve parlare solo lei? Io la difendo perché può avere la sua sensibilità. Se le piace un uomo a te cosa ti importa?».

Esasperata, Tina si è alzata per lasciare lo studio. Quando ha visto che anche Alessandra faceva lo stesso, è sbottata: «Adesso anche su questo mi copia! Questo è troppo».

Dallo studio al backstage

Mentre l’opinionista storica del programma si allontanava, Maria De Filippi ha tentato di stemperare il clima. Le ha fatto i complimenti per averla vista nella pubblicità di Uni Euro. La risposta è stata secca: «Ma che mi frega?!».

Dietro le quinte, dove contava di rilassarsi, la Cipollari si è ritrovata di nuovo davanti la Mussolini: «Ma che stai pure qui? E che cavolo, vattene. Io me ne vado e ti ritrovo pure qui. Sono venuta a prendere una boccata d’aria, tu rientra».

Spiazzata dalla scena, la conduttrice ha chiesto a Gianni Sperti se la lite fosse reale o un gioco. L’ex ballerino le ha confermato che era tutto vero. Interpellata da Maria, Alessandra ha ribadito la sua posizione: «Lei dice di conoscere Gemma da una vita, l’attacca, ma chi se ne frega. Io la voglio difendere e la difendo. Perché deve parlarmi sopra e deve arrabbiarsi?».

«Pensavo fosse finta»: il dubbio della conduttrice

Rientrata in studio, Tina ha chiarito il motivo della sua rabbia. Ogni volta che critica Gemma, la Mussolini interviene a difenderla, pur non conoscendo molti aspetti del passato della dama.

Il botta e risposta è andato avanti tra un «mi hai stufato» e un «io dico quello che voglio». A quel punto De Filippi ha confessato i suoi sospetti: «Io ho anche pensato che fosse tutto finto, che fosse finta questa litigata». Entrambe le opinioniste hanno però assicurato che il bisticcio era autentico.

Lo scontro non sembra destinato a chiudersi presto. Fin da prima dell’inizio della stagione era prevedibile che due caratteri così forti avrebbero acceso il dibattito in studio. Il 19 novembre 2026 il profilo ufficiale del programma su X ha pubblicato un video girato nel backstage: chi vuole vedere come è andata lontano dalle telecamere può guardarlo lì, in attesa delle prossime puntate.