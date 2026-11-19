Il padre di Meghan Markle, già arrestato dall'Fbi in Florida, è accusato anche nelle Filippine di possesso di materiale pedopornografico. Le autorità di Manila potrebbero chiederne l'estradizione dagli Stati Uniti.

Thomas Markle, 82 anni, padre di Meghan Markle, è stato incriminato nelle Filippine per possesso di materiale pedopornografico. Le accuse sono state depositate presso la procura di Cebu, la città in cui l’uomo ha vissuto per più di un anno prima di trasferirsi in Florida. Le autorità di Manila potrebbero ora chiedere agli Stati Uniti la sua estradizione. A riferirlo sono i media britannici.

Il nuovo fronte giudiziario si apre mentre Markle è già detenuto negli Stati Uniti. Lì è stato arrestato e formalmente accusato per lo stesso tipo di reato. La duchessa di Sussex ha interrotto da tempo qualsiasi rapporto con il padre.

I tre capi d’imputazione depositati alla procura di Cebu

Il fascicolo con tre distinti capi d’imputazione è stato trasmesso alla procura di Cebu dalla polizia filippina. Due accuse riguardano la presunta intenzione di diffondere immagini di abusi sessuali su bambini. La terza contesta il possesso di materiale pedopornografico.

Ora i magistrati devono stabilire se gli elementi raccolti siano abbastanza solidi da giustificare un processo. Da questa valutazione dipende la possibile richiesta di estradizione.

Secondo il procuratore Graeme Elmido, se le prove risultassero sufficienti per arrivare a giudizio, le autorità filippine potrebbero sollecitare il rientro dell’uomo nel Paese.

L’arresto dell’Fbi in Florida e i 78 oggetti sequestrati a Los Angeles

Negli Stati Uniti la vicenda è emersa il 6 novembre, quando l’Fbi ha arrestato Markle in Florida. L’accusa formale è arrivata dopo il sequestro di materiale custodito in alcuni magazzini che l’82enne aveva preso in affitto a Los Angeles.

Al loro interno gli investigatori hanno trovato circa 78 oggetti. Tra questi ci sono fotografie sessualmente esplicite in cui l’uomo compare insieme a ragazze minorenni.

Dopo l’arresto, Markle aveva ottenuto la libertà su cauzione ed era stato posto agli arresti domiciliari. Il regime di detenzione in casa è però durato poco. L’uomo ha tagliato il braccialetto elettronico che ne monitorava gli spostamenti ed è tornato in cella.

La perizia psichiatrica e il rischio di vent’anni di carcere

Markle è ora in attesa di una perizia psichiatrica. Gli esperti dovranno stabilire se sia in condizione di affrontare un processo.

Le conseguenze potrebbero essere pesanti. In caso di condanna da parte di un tribunale americano, l’82enne rischia fino a vent’anni di reclusione.

Il procedimento statunitense e quello filippino riguardano la stessa tipologia di reato, ma seguono percorsi separati e indipendenti. Nelle Filippine l’iniziativa è partita dalla polizia, che ha costruito le accuse sul periodo trascorso dall’uomo a Cebu. Negli Stati Uniti l’indagine si è concentrata sul materiale trovato nei depositi californiani.

Nelle prossime settimane i passaggi decisivi saranno due. Negli Stati Uniti conterà l’esito della perizia psichiatrica, da cui dipende la possibilità di processare Markle. A Cebu la procura dovrà stabilire se il materiale raccolto basti per un rinvio a giudizio. Solo con questo passaggio Manila potrà presentare formalmente agli Stati Uniti la richiesta di estradizione.