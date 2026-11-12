Dopo lo sfogo di Iva Zanicchi a Domenica In, Pier Silvio Berlusconi esclude ogni rottura e apre a un suo coinvolgimento nel ritorno di Ok, il Prezzo è Giusto, che però non ha ancora una data.

Pier Silvio Berlusconi ha chiuso la polemica con Iva Zanicchi. L’amministratore delegato di MFE ha parlato con la stampa a Cologno Monzese, a pochi giorni dallo sfogo della cantante a Domenica In contro Mediaset. Ha escluso qualsiasi rottura e ha lasciato aperta la possibilità di coinvolgerla nel ritorno di Ok, il Prezzo è Giusto, il quiz che lei ha condotto per anni.

Quella di Berlusconi è una smentita, ma anche un invito. La decisione, secondo le sue parole, spetta ora alla cantante.

Lo sfogo a Domenica In del 1° novembre

Tutto è cominciato il 1° novembre, quando Iva Zanicchi era ospite di Mara Venier nel salotto domenicale di Rai 1. Durante l’intervista ha fatto i suoi auguri a Ilary Blasi, scelta per il ritorno del quiz. Ha però ammesso di essere amareggiata perché da Mediaset non le era arrivata nemmeno una telefonata.

Dopo aver ricordato i lunghi anni alla guida del programma, la cantante ha mandato a quel paese l’intera azienda, in diretta. La conduttrice, spiazzata, ha preso subito le distanze e ha chiarito che la responsabilità di quella frase era solo della sua ospite: «Ti prendi tutte le responsabilità».

Il giorno seguente Zanicchi ha chiesto scusa per «la parola forte» usata in trasmissione. Non ha però ritrattato il senso della protesta. Dopo tanto tempo passato a rappresentare uno dei format simbolo della rete, si sarebbe aspettata almeno un segnale di attenzione.

La versione di Mediaset: «L’abbiamo chiamata una, due, tre volte»

Berlusconi ha raccontato di aver preso la battuta con ironia, senza leggerla come un attacco in grado di guastare i rapporti. Ha anche precisato che l’azienda aveva provato più volte a mettersi in contatto con lei. È un dettaglio che contraddice la ricostruzione della cantante sulla telefonata mai ricevuta.

Il tono è stato affettuoso:

«Io amo Iva Zanicchi e il nostro amore è reciproco. Ci siamo fatti delle risate su quella battuta fatta a Domenica In: l’abbiamo chiamata una, due, tre volte, ma Iva è Iva. Se vorrà, sarà coinvolta».

Le due versioni restano diverse. Lei lamenta il silenzio dell’azienda, lui parla di più tentativi andati a vuoto. Sul piano dei rapporti, però, il quadro è chiaro: nessuno strappo, e una porta che resta aperta.

Il legame tra Zanicchi e il quiz è noto. In un’intervista a Belve la cantante era arrivata a dire che senza di lei il programma avrebbe rischiato un «flop tremendo». Per questo l’ipotesi di una sua partecipazione alla nuova edizione ha un peso particolare.

Il ritorno del quiz è ancora senza data

Il calendario resta da definire. Berlusconi ha spiegato che il progetto è ancora in preparazione. Gli autori stanno lavorando su due fronti: il modo in cui far partecipare il pubblico da casa e l’uso delle nuove tecnologie.

«Il bottone di “Ok” non l’abbiamo ancora premuto: stiamo aspettando che il livello dei giochi sia quello giusto, stiamo ragionando sulle nuove tecnologie e su come coinvolgere il pubblico da casa, e poi capiremo quando uscire».

L’amministratore delegato ha confermato la stima per Ilary Blasi e non ha escluso che la conduttrice possa tornare in video a breve. Il nome della padrona di casa, quindi, non è in discussione. Resta da capire quale spazio potrebbe avere Zanicchi, e in che forma.

Le registrazioni potrebbero partire a breve

Mentre l’azienda resta prudente, il giornalista David Maggio ha scritto sui social che le registrazioni dovrebbero cominciare già la settimana prossima. Se sarà così, i tempi per decidere un eventuale coinvolgimento di Iva Zanicchi sono stretti. A meno di un ingresso successivo, la sua risposta all’invito di Berlusconi dovrà arrivare prima che le telecamere si accendano.