A Roma Jacqueline Luna Di Giacomo ha presentato il suo primo libro per l’infanzia, dedicato al distacco tra mamme e figli. Ha fatto un raro riferimento ai genitori, mentre in sala c’erano i genitori di Ultimo.

Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante Ultimo e madre del piccolo Enea, ha presentato martedì 17 novembre il suo primo libro per l’infanzia nella libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi, a Roma. Il volume si intitola Là dove vai quando non ti vedo – Manuale per piccoli cercatori ed è firmato con la coautrice Serena Costantini. Racconta il distacco quotidiano tra genitori e figli piccoli e il diritto delle madri a una vita oltre la maternità.

Due passaggi della serata hanno attirato l’attenzione. Il primo è un raro riferimento ai genitori, quindi anche alla madre Heather Parisi, con cui i rapporti sono difficili da tempo. Il secondo è la presenza in sala dei genitori di Ultimo, arrivata mentre circolano voci su una nuova crisi della coppia.

Un libro sull’assenza vista con gli occhi dei bambini

In sala c’erano molti bambini, e sono stati proprio loro ad aprire l’incontro. Alla domanda su cosa facciano le mamme quando non sono con loro, uno ha risposto: «Quando mamma non c’è me la immagino a lavorare al computer». Un altro ha strappato un sorriso: «Io quando sono a scuola penso che mamma o lavora o guarda la sua serie preferita: Bridgerton».

Il libro parte da questo modo di immaginare ciò che succede lontano dagli occhi. Le autrici hanno spiegato che la difficoltà principale è stata trovare le parole adatte. «Parlare il linguaggio dei bambini non è semplice visti anche i temi trattati», hanno osservato. Per questo hanno curato con attenzione sia il testo sia le illustrazioni.

Per Jacqueline il progetto nasce dall’esperienza con il figlio Enea. Da quasi due anni condivide la maternità con Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi. Ha raccontato così il momento dell’uscita di casa: «Sto iniziando ad affrontare quel momento molto difficile che è quando usciamo di casa e abbiamo i nostri figli che ci urlano ‘Mamma, mamma, ma stai qua con me?’ e tutte quante proviamo, mamme e papà, quel magone dentro, soprattutto nella prima fase».

Essere madre senza rinunciare a sé stessa

Al centro del libro c’è un messaggio che l’autrice rivolge sia al figlio sia a sé stessa:

«Voglio ricordare a me stessa e al mio bimbo che io merito di avere una vita al di là dell’essere mamma. Io voglio essere una mamma, però voglio essere anche una donna e voglio rassicurare il mio bimbo che quando non mi vede, quindi quando chiudo la porta di casa ed esco, in realtà ci sono sempre».

Parlando dell’importanza del lavoro, Jacqueline è tornata alla propria infanzia: «Io vengo da una famiglia di lavoratori perché entrambi, sia mamma che papà, lavoravano». Poi ha aggiunto: «Quindi mi piace dare questo esempio anche a mio figlio, cioè io voglio che lui sappia che mamma c’è, però mamma deve anche essere donna e non sentirsi in colpa di uscire da quella porta e inseguire i suoi sogni. E questo libro l’ho scritto principalmente per me stessa e anche per lui».

Il riferimento a Heather Parisi e la distanza mai colmata

La frase pesa per via dei rapporti familiari. Jacqueline è molto legata al padre, l’ortopedico Giovanni Di Giacomo, e ha sempre parlato poco della madre. A settembre Heather Parisi, ospite di Verissimo, aveva detto di non vedere la figlia da tredici anni. Aveva anche ammesso: «Non ho ancora conosciuto mio nipote Enea».

Durante la presentazione Jacqueline non ha affrontato direttamente la questione. Si è limitata a ricordare l’esempio ricevuto da entrambi i genitori.

I genitori di Ultimo in prima fila e le voci di crisi

Tra il pubblico c’erano una zia di Jacqueline, alcune amiche e soprattutto Sandro Moriconi e Anna Sanseverino, genitori di Ultimo e nonni di Enea. Hanno seguito l’incontro con discrezione. Alla fine si sono messi in fila con gli altri per una foto e per una dedica su una copia destinata a un bambino. Al momento dei saluti Sandro Moriconi le ha accarezzato il volto, chiamandola «Jacky».

La loro presenza è stata notata per via delle indiscrezioni del giornalista Gabriele Parpiglia, che ha parlato di una pausa nella relazione. Ultimo si troverebbe a New York dalla fine di ottobre. Parpiglia ha scritto: «Che cosa fa Ultimo quando è a New York? Compone musica, tanta. Ma c’è una novità: lo fa da solo. La storia con Jacqueline Luna Di Giacomo è in pausa. A New York (dove si trova da fine ottobre il cantante) è fidanzato con la musica e il cuore lo sta mettendo nelle nuove canzoni».

Si tratta però di indiscrezioni, non di una conferma di separazione. Né la presenza dei suoceri né i loro gesti affettuosi chiariscono come stiano davvero le cose. Jacqueline, dal canto suo, non ha commentato le voci durante la serata.

Il libro si rivolge ai bambini dai quattro anni in su e può servire ai genitori come spunto per parlare del distacco quotidiano. Le pagine contengono diversi omaggi personali: la signora Enrica, ispirata alla nonna dell’autrice («C’è la signora Enrica, che è dedicato alla mia nonna»), la sorella Rebecca, Guglielmo, figlio di Serena Costantini, ed Enea. Sono personaggi pensati per aiutare i più piccoli a riconoscere le proprie emozioni.