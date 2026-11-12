Durante la puntata de La Volta Buona del 12 novembre 2026 Katia Ricciarelli ha avuto un improvviso momento di debolezza in diretta. Caterina Balivo ha interrotto subito la trasmissione e la cantante si è ripresa in pochi istanti.

Un improvviso momento di debolezza ha fermato per qualche istante la diretta de La Volta Buona. Katia Ricciarelli si è sentita male nello studio di Rai 1 durante la puntata di giovedì 12 novembre 2026. Caterina Balivo se n’è accorta subito e ha interrotto la conversazione per capire come stesse la sua ospite.

L’episodio è durato poco. La cantante lirica si è ripresa in pochi istanti e, poco dopo, ha addirittura ballato in studio. La paura, però, c’è stata, tanto tra i presenti quanto tra il pubblico a casa.

Una puntata dedicata a longevità, amore e desiderio

Il pomeriggio era incentrato sul benessere e sui segreti per vivere più a lungo. Ricciarelli, che ha compiuto 80 anni lo scorso gennaio, aveva parlato della sua infanzia. È cresciuta in una famiglia composta soprattutto da donne, dove l’affetto non mancava ma i soldi sì.

Proprio per le ristrettezze economiche, da bambina mangiava spesso riso e fagioli. Un’alimentazione semplice che oggi ricorda con piacere. Secondo lei, quelle abitudini potrebbero aver contribuito alla sua buona forma.

La discussione si era poi spostata sull’amore e sull’idea che una relazione lunga e stabile possa fare bene alla salute. Ricciarelli seguiva gli interventi degli altri ospiti e partecipava con commenti e osservazioni.

Il momento del malore in studio

A quel punto Balivo ha introdotto un nuovo argomento, il legame tra desiderio e durata della vita. La conduttrice ha annunciato:

«un nuovo tema è quello del desiderio, sembra che il desiderio allunghi la vita. Allora Monica Guerritore ha detto…»

Non è riuscita a finire la frase. L’attenzione si è spostata di colpo sulla cantante, che aveva un’espressione insolita e sembrava in difficoltà. Sul momento qualcuno ha pensato a uno scherzo. Balivo invece ha capito subito che qualcosa non andava e si è rivolta a lei: «Che c’è, ti senti male Katia?».

La risposta ha tolto ogni dubbio:

«Ho avuto un momento di… ti giuro… come una debolezza… scusate, mi sono sentita male»

Ricciarelli non è riuscita a spiegare con precisione cosa fosse successo. Ha descritto soltanto una debolezza improvvisa, simile a un mancamento. A chi le chiedeva se stesse scherzando ha ripetuto di aver avvertito un malessere reale. Sorpresa da quanto le era capitato, si è scusata più volte per l’interruzione.

Un caffè, poi il ballo con un ospite centenario

Per aiutarla a riprendersi, in studio le hanno preparato un caffè. Nel frattempo la conduttrice ha cercato di alleggerire il clima, per evitare che la preoccupazione prendesse il sopravvento e per distrarre la stessa Ricciarelli dall’accaduto.

In pochi istanti la situazione è migliorata. A rassicurare tutti è stata proprio la cantante. Si è alzata dalla sua postazione e ha accettato di ballare un lento con uno degli ospiti centenari presenti in trasmissione. Il gesto ha riportato il sorriso in studio e la puntata è proseguita in un’atmosfera distesa.

Sulle cause dell’episodio non sono state fornite spiegazioni mediche. La diretta interessata lo ha descritto solo come un improvviso momento di debolezza. Al di là del lieto fine apparente, resta la rapidità con cui Balivo ha fermato la scaletta per accertarsi delle condizioni della sua ospite.