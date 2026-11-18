In un'intervista a Vanity Fair Italia, Chiara Ferragni racconta che è stato Fedez a confessarle al telefono la relazione con Angelica Montini. Parla anche di una coppia segnata da solitudine e dinamiche tossiche.

Chiara Ferragni ha raccontato per la prima volta come ha scoperto il tradimento di Fedez. Lo ha fatto in un’intervista a Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair Italia, ripercorrendo i momenti più dolorosi del suo matrimonio con il rapper. A rivelarle la relazione con Angelica Montini, secondo l’imprenditrice, è stato lo stesso Fedez, durante una telefonata.

Il racconto rompe un lungo silenzio. Per anni la coppia era apparsa come una favola contemporanea, fatta di gesti plateali e di una famiglia sempre esposta al pubblico. Ferragni ne offre ora una lettura diversa, maturata soltanto dopo la separazione.

La telefonata e il nome di Angelica Montini

Ferragni ha ricostruito il momento in cui il marito le ha chiesto di parlarle. Il messaggio iniziale le aveva fatto intuire che qualcosa non andava: «Non ricordo se mi avesse scritto o telefonato e io gli rispondo: “Ma tutto bene?”. E lui: “No, ti devo raccontare, se hai tempo ti chiamo”».

Poi è arrivata la confessione. «E lui mi racconta di Angelica. L’ultima volta che l’avevo vista era un mese prima del mio matrimonio. Scoprire che c’era una relazione con lei è stato scioccante», ha detto.

Il colpo, quindi, non è stato solo la scoperta di un’altra relazione. Ferragni conosceva Angelica Montini e l’aveva incontrata poche settimane prima delle nozze. È questo dettaglio a rendere la vicenda ancora più difficile da accettare.

La proposta del 2017 e i dubbi di Marina Di Guardo

Nell’intervista Ferragni è tornata anche agli inizi della storia, fino alla proposta di matrimonio del 6 maggio 2017. All’epoca lo visse come il coronamento di un sogno. Eppure, nei giorni precedenti, la coppia aveva avuto discussioni molto pesanti.

Una lite in particolare era stata così accesa che perfino la madre dell’influencer, la scrittrice Marina Di Guardo, aveva cominciato a dubitare della solidità del rapporto. È un segnale che Ferragni, con il senno di poi, rilegge in una luce diversa.

Con il tempo, racconta, ha capito quanto l’immagine pubblica della coppia fosse lontana dalla vita di tutti i giorni. «Con Federico mi sentivo sola. Sì, è molto brutto da dirsi. Ma vero, purtroppo», ha ammesso.

«Certe tossicità finisci per scambiarle per segni d’amore»

Il passaggio più personale riguarda il ruolo che Ferragni si era attribuita nella relazione. Spiega di aver creduto a lungo che il proprio amore potesse cambiare o salvare l’altra persona. È una convinzione che oggi ha abbandonato: «Le persone si devono salvare da sole».

C’è poi la paura della solitudine. Secondo il suo racconto, l’ha portata ad accettare situazioni che adesso riconosce come malsane. La sintesi che ne fa è netta: «C’erano sempre tante litigate, tanti casini. E certe tossicità finisci per scambiarle per segni d’amore».

Sono parole che spostano il discorso oltre il gossip. Ferragni descrive una dinamica in cui i conflitti continui erano diventati normali, al punto da sembrare una prova della forza del legame. Molte coppie conoscono bene questo meccanismo.

La versione di Fedez

Il rapper aveva già ammesso pubblicamente la propria infedeltà il 31 gennaio 2025. In quell’occasione aveva però respinto la ricostruzione secondo cui avrebbe pensato di lasciare la moglie proprio il giorno delle nozze. «Ho scelto Chiara con convinzione, l’ho amata, l’ho sposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia», aveva dichiarato.

Il racconto di Ferragni su Vanity Fair non contraddice direttamente quella dichiarazione. Le affianca però un punto di vista diverso, che parla di solitudine e di una relazione conflittuale già prima del sì. Due versioni che ora pesano sul racconto pubblico di una delle coppie più seguite degli ultimi anni.