Al rientro nella Casa del Grande Fratello Vip come executive chef, Alex Belli ha sfiorato lo scontro fisico con Alessandro Roncaccia. Nelle stesse ore ha lanciato il singolo «Chiamatemi pure boomer», realizzato con un alter ego digitale creato con l'AI.

Alex Belli è tornato nella Casa del Grande Fratello Vip giovedì 12 novembre. Il rientro avrebbe dovuto coinvolgere i concorrenti in un’attività di cucina. È finito invece in un violento scontro verbale con Alessandro Roncaccia: i due sono arrivati a un passo dal contatto fisico. A riaccendere la tensione è stata una rivalità che risale alla precedente permanenza dell’attore nel reality di Mediaset. Nelle stesse ore Belli ha pubblicato un nuovo singolo, Chiamatemi pure boomer, realizzato anche grazie all’intelligenza artificiale generativa.

Executive chef al Grande Fratello Bistrot

La produzione aveva affidato all’ex concorrente la guida del Grande Fratello Bistrot nel ruolo di executive chef. Il compito prevedeva il controllo della cucina e il coordinamento del lavoro degli altri inquilini. Belli aveva quindi l’autorità per dare indicazioni a tutti, Roncaccia compreso.

Proprio questa gerarchia ha fatto da innesco. Tra i due c’erano già stati diversi attriti quando l’attore era ancora in gara, e la convivenza forzata ai fornelli li ha riportati a galla in pochi minuti.

Testa contro testa davanti agli altri concorrenti

La discussione è degenerata quando Belli si è avvicinato a Roncaccia fino a trovarsi praticamente fronte contro fronte. Poi gli ha gridato: «Tu devi stare zitto perché io sono lo chef».

Roncaccia non ha accettato il tono e ha risposto: «Tu sei un incompetente, mi stai sputando in faccia». Con quella frase rimproverava all’avversario di essersi spinto troppo vicino durante il litigio.

La replica non ha calmato le acque. Belli ha continuato ad alzare la voce ripetendo: «Perché devi stare zitto, devi stare zitto». Gli altri concorrenti, allarmati, si sono avvicinati per capire cosa stesse accadendo.

Quando l’attore ha provato ad allontanarsi, Roncaccia lo ha provocato di nuovo e lo ha invitato a tornare indietro per ripetere quanto appena detto. Solo l’intervento degli altri abitanti della Casa ha evitato il peggio. La scena si è consumata poco prima dell’arrivo dei commensali, e l’attività culinaria è diventata uno dei momenti più agitati della giornata.

Una rivalità rimasta intatta

L’episodio conferma che l’eliminazione non ha ridimensionato il peso di Belli nelle dinamiche del programma. È bastata una nuova occasione di convivenza perché il conflitto con Roncaccia ripartisse esattamente da dove si era interrotto. Il suo rapporto con una parte del gruppo resta tutt’altro che risolto.

«Chiamatemi pure boomer», il progetto con ibridopuro

Fuori dalla Casa, l’attore ha lanciato un nuovo progetto musicale. Il brano si intitola Chiamatemi pure boomer e porta la firma di Michele Burgay, autore del testo, della musica e della produzione.

Accanto a Belli compare ibridopuro, un personaggio virtuale presentato come alter ego digitale dello stesso Burgay. Aspetto grafico e voce sono stati creati con l’assistenza di strumenti basati sull’intelligenza artificiale generativa.

Secondo la presentazione ufficiale, il singolo vuole essere più di una semplice canzone. Viene descritto come un esperimento artistico che fa dialogare generazioni, linguaggi e tecnologia. Da un lato c’è l’esperienza di un autore affermato, dall’altro una sua proiezione digitale che appartiene a un immaginario Gen Z. Il titolo gioca proprio su questo confronto generazionale.

Il videoclip sui social

Per presentare il brano, Belli ha pubblicato sui propri profili social un estratto del videoclip, con le prime immagini della produzione. Sono questi i canali da seguire per vedere come il personaggio di ibridopuro prende forma sullo schermo. L’attore dovrà ora gestire in parallelo il ritorno nelle dinamiche del reality e la promozione del nuovo progetto musicale.