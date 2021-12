Le unghie in gel bianche non sono più solo una prerogativa dell’estate. Le tendenze infatti le vogliono sfoggiate anche in inverno e, in modo particolare, per Natale. Total white, abbellite da diverse tecniche o da qualche dettaglio scintillante, ecco quali sono tutte le idee più belle scovate sul web.

Unghie in gel bianche, le idee più belle per Natale 2021

Che siano semplici o con l’aggiunta di dettagli, le unghie in gel bianche sono davvero molto eleganti. Per questo gli esperti di nail art non hanno voluto rinunciarci e dopo la stagione estiva hanno iniziato a proporle anche per la quella invernale. Se siete ancora alla ricerca della manicure perfetta per Natale quindi, questa potrebbe fare al caso vostro!

Non c’è una tonalità di bianco più giusta rispetto ad un’altra.

Da quello ottico, a quello definito “sporco”, da quello panna a quello effetto perlato, la gamma di sfumature di bianco tra cui scegliere sembra essere davvero molto ampia.

Tutto dipende ovviamente dai vostri gusti, dalla quella che è la vostra personalità e, per le appassionate dell’armocromia, anche dalla tonalità della vostra carnagione. In questo articolo abbiamo cercato di raggruppare quante più shade possibili, per soddisfare proprio tutte!

Le idee da cui prendere ispirazione

Il più classico bianco ottico è una di quelle sfumature generalmente più utilizzata durante la stagione estiva. Ma secondo le tendenze sarà perfetta da sfoggiare anche in occasione del Natale 2021. Estremamente semplici ma di grande effetto, le unghie in gel in bianco ottico si adattano ad ogni tipo di forma e lunghezza.

Non solo french! Con le unghie in gel ci si può sbizzarrire nel creare tantissimi disegni geometrici. Come queste linee bianchissime e ondulate su sfondo rosa, alternate ad unghie che riportano scritte altrettanto bianche. Per richiamare il periodo, per esempio delle festività, la scritta perfetta potrebbe essere “Oh! Oh! Oh!” ovvero il tipico verso di Babbo Natale.

Le unghie in gel bianche effetto madreperla sono invece estremamente chic, adatte a tutte le “regine d’inverno” che vogliono farsi notare durante il brindisi natalizio, anche nel più piccolo dettaglio.

Ideali per confondersi con la neve queste unghie in gel bianche semi trasparenti con l’aggiunta di piccoli glitter colorati e rifinite con l’effetto matte, una delle tecniche più apprezzate della stagione.

Le unghie in gel bianche ma della tonalità panna sono invece perfette per completare un look cozy da sfoggiare durante una festa di Natale tutta casalinga. La scelta ideale quindi, per chi ha già programmato le festività in famiglia.

Sempre rimanendo sullo stile cozy, sono assolutamente da provare anche le unghie in gel bianche effetto knitted, con trama rigorosamente in 3D che richiama quella tipica di un caldo maglione in lana.

A Natale non deve assolutamente mancare il dettaglio gold, proprio come mostra questa manicure total white con solo un unghia tutta dorata. Bellissime soprattutto abbinate ad un total look di un colore unico, che sia neutro o coloratissimo.