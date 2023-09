Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le tendenze unghie autunno 2023 secondo le star.

Unghie autunno 2023: le tendenze secondo le star

L’estate è quasi giunta al termine, è quindi arrivato il momento di cominciare a pensare a come decorare le nostre unghie per l’arrivo dell’autunno. Secondo le star la prossima stagione sarà all’insegna della naturalezza sotto tanti aspetti, comprese le unghie. Unghie naturali o quasi saranno quindi le grandi protagoniste dell’autunno 2023. Già nel corso della stagione estiva molte celebrities hanno sfoggiato le proprie unghie al naturale, lunghe o corte, che presentano solamente una passata di smalto trasparente o rinforzante. Un inno insomma alla semplicità, l’importante è che le nostre unghie siano comunque ben curate per risultare non solo semplici ma anche eleganti e adatte a tante occasioni diverse. Le unghie naturali non sono però l’unica tendenza unghie per la prossima stagione, vediamo adesso insieme quali sono le tonalità che indosseremmo il prossimo autunno.

Unghie autunno 2023: le altre tendenze per la stagione

Come abbiamo appena visto le unghie naturali saranno, secondo le star, le grandi protagoniste dell’autunno 2023. Ma non ci sono solo loro. Tra le tendenze unghie autunno 2023 troviamo anche: