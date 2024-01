Le unghie con le borchie sono la tendenza del 2024, che ha già conquistato tutte. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Unghie 2024, la manicure con le borchie conquista tutte

Le unghie con le borchie fanno tendenza e si apprestano proprio a essere uno dei trend top di questo 2024. Nei prossimi mesi sarà infatti borchia-mania: le borchie saranno l’elemento distintivo sulle nostre unghie, che di certo non passeranno inosservate! Le unghie con le borchie sono rock ma allo stesso tempo anche chic. Nel suo ultimo post di Instagram, l’attrice Blake Lively ha postato alcuni scatti del suo 2023, tra cui due delle sue mani con una splendida manicure con le borchie che, evidentemente, le è proprio rimasta del cuore. Questa manicure è stata sfoggiata dalla moglie dell’attore Ryan Reynolds in occasione della sfilata PE 2024 di Michael Kors, durante la settimana della moda di New York, che si è svolta a settembre dello scorso anno. Le unghie di Blake Lively sono corte, impreziosite da uno smalto color cognac. Questa manicure è stata ribattezzata Cognac Leather Nail Art dalla nail artist delle star, ovvero Elle Gerstein, che ha voluto ricreare sulle unghie dell’attrice statunitense l’effetto dei pellami delle borse di Michael Kors. Ad arricchire questa manicure alcuni dettagli metallici, ovvero delle piccole borchie disposte tutt’attorno alle unghie in modo da richiamare le impunture delle borse più famose del marchio. La protagonista delle serie televisiva “Gossip Girl” ha quindi anticipato le tendenze, questo 2024 si appresta infatti a essere l’anno delle unghie con le borchie!

Nail art borchiate: idee da copiare

Come abbiam appena visto, le unghie con le borchie sono la tendenza di questo 2024. Rock e chic allo stesso tempo, sono perfette da sfoggiare in tante occasioni diverse. Prima di vedere alcune idee di nail art borchiate, vediamo un attimo come si fa per applicare le borchie sulle unghie. Le borchie vanno applicate tramite l’utilizzo di una pinzetta e poi incollate usando la colla per ciglia finte. Infine il tutto va fissato con un top coat a effetto vetro. Vediamo adesso insieme alcune idee da copiare:

Nude: per chi ama le unghie color nude, può impreziosirle dando loro un tocco rock, aggiungendo ad esempio delle piccole borchie color argento.

per chi ama le unghie color nude, può impreziosirle dando loro un tocco rock, aggiungendo ad esempio delle piccole borchie color argento. Metal : un’altra idea è quella di applicare le borchie su delle unghie con base metallica. In questo caso si possono realizzare dei motivi utilizzando delle micro borchie color oro.

: un’altra idea è quella di applicare le borchie su delle unghie con base metallica. In questo caso si possono realizzare dei motivi utilizzando delle micro borchie color oro. Dark : per chi vuole essere super rock, ecco le unghie nere impreziosite da piccole borchie color argento.

: per chi vuole essere super rock, ecco le unghie nere impreziosite da piccole borchie color argento. Tribali: per chi ama osare, ecco che i motivi tribali possono essere enfatizzati grazie all’applicazione di borchie color oro.

per chi ama osare, ecco che i motivi tribali possono essere enfatizzati grazie all’applicazione di borchie color oro. Matte: per chi ama le unghie a mandorla opache, ecco che essere possono essere rese più chic con l’applicazione di borchie scintillanti.

Queste sono quindi alcune idee per una nail art borchiate, e voi, quale preferite?

