Un evento senza precedenti

La Milano Fashion Week Uomo 2025 ha riservato una sorpresa inaspettata agli ospiti: il matrimonio dei designer Jordan Bowen e Luca Marchetto. Durante la sfilata del loro brand, JordanLuca, i due stilisti hanno deciso di celebrare il loro amore in modo originale, unendo la moda e la vita personale in un evento che rimarrà nella storia. L’invito alla sfilata, intitolato “The Wedding”, ha creato un’atmosfera di attesa e curiosità, ma nessuno si aspettava che il rito nuziale si sarebbe svolto proprio in passerella.

Un amore celebrato in passerella

Con una cerimonia officiata da un’amica e celebrante, Arabella, i due designer hanno pronunciato le loro promesse, scambiato le fedi e condiviso un bacio che ha emozionato tutti i presenti. La torta nuziale, decorata con statuette, è stata tagliata e distribuita tra gli invitati increduli, rendendo l’atmosfera ancora più festosa. Questo matrimonio non è solo un momento personale, ma anche un tributo alla loro carriera e ai successi condivisi nel mondo della moda.

Un messaggio d’amore

La scelta di celebrare il matrimonio durante la Milano Fashion Week non è stata casuale. I due stilisti hanno voluto utilizzare questa piattaforma per lanciare un messaggio d’amore, sottolineando l’importanza della loro relazione sia personale che professionale. La collezione presentata in passerella ha incluso capi iconici del loro brand, reinterpretati per riflettere le tendenze attuali. Tra le uscite finali, i modelli hanno indossato t-shirt con la scritta provocatoria “I hate love”, accompagnate da rose rosse, un chiaro messaggio che invita a riflettere sull’amore in tutte le sue forme.

Un legame unico

Jordan e Luca, che hanno fondato il loro brand nel 2018, hanno sempre visto la loro relazione come un’unione di creatività e passione. La decisione di sposarsi in passerella è stata accolta con entusiasmo e ha dimostrato come la moda possa essere un mezzo per esprimere sentimenti profondi. La loro storia è un esempio di come l’amore e la carriera possano intrecciarsi, creando un legame unico e speciale. Questo matrimonio ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per riflettere sui valori che uniscono le persone, sia nella vita privata che nel lavoro.