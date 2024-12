Un mese di felicità a New York

Ultimo, il giovane cantante romano, sta vivendo un periodo di grande gioia e cambiamento nella sua vita. Dopo la nascita del suo primo figlio, Enea, il 28enne ha deciso di trasferirsi temporaneamente a New York con la compagna Jaqueline Luna Di Giacomo. Questo mese trascorso nella Grande Mela è un’esperienza unica, ricca di emozioni e momenti indimenticabili. La città, avvolta dalla neve, diventa lo sfondo perfetto per le passeggiate con il piccolo, mentre il cantante si gode la paternità e la bellezza di essere un nuovo papà.

Un papà in giro per Central Park

Le immagini di Ultimo che passeggia a Central Park con Enea nella carrozzina sono diventate virali. Nonostante le temperature rigide, il cantante romano non si lascia scoraggiare e continua a esplorare la città. Con occhiali scuri e cappuccio, Ultimo è facilmente riconoscibile dai tanti italiani in vacanza a New York, che non perdono l’occasione di salutarlo. I video che condivide sui social mostrano la sua felicità e il suo entusiasmo nel vivere questa nuova avventura, sottolineando quanto sia importante per lui mantenere un legame con le sue radici italiane.

Un arrivederci, non un addio

Nonostante la bellezza di New York, Ultimo e Jaqueline hanno già pianificato il loro ritorno a Roma. Hanno spiegato che si tratta solo di un arrivederci, poiché la loro vita continua nella villa che condividono nella capitale italiana. Questo periodo negli Stati Uniti rappresenta un capitolo speciale nella loro storia familiare, un momento di crescita e scoperta. Ultimo ha vissuto a New York alcuni dei giorni più belli della sua vita, e ora sta creando nuovi ricordi con il suo bambino, unendo il passato e il presente in un’unica esperienza.