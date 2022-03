Nel corso della settimana sanremese un grande numero di appassionati aveva preso parte con entusiasmo al FantaSanremo. Ora sulla scia di questo amatissimo gioco virtuale ha fatto il suo debutto anche il FantaAmici ispirato alla fase serale del longevo talent show condotto da Maria De Filippi.

Diverse le modalità e le possibilità attraverso le quali i giocatori potranno essere coinvolti nella dinamiche della trasmissione. Scopriamo in cosa consiste e come partecipare.

FantaAmici 2022, come si gioca

Com’è facilmente intuibile, il funzionamento del gioco è molto simile a quello della sua corrispettiva versione sanremese. Anche in questo caso infatti sarà possibile scegliere tra i vari artisti in gara suddivisi, nel caso di Amici, tra ballerini e cantanti, infine si dovrà scegliere il leader tra vari professori del talent.

Come accade per il classico fantacalcio, ogni calciatore avrà una dotazione iniziale di 1000 monete. Prevista inoltre una quotazione nella quale verrà indicato il prezzo di acquisto.

Come partecipare

Per partecipare al gioco sarà necessario installare l’applicazione che potrà essere scaricata dagli store. Non resterà dunque da fare se non creare la propria squadra e leggere con cura il regolamento presente sul sito ufficiale del FantaAmici nel quale vengono spiegati punto per punto i principali aspetti ai quali prestare attenzione.

Si segnala infine che la sfida si sposta anche su Twitter e su TikTok dove verranno premiati i contenuti che riceveranno il maggior numero di like.