Amici, Loredana Bertè in studio per giudicare gli inediti: l’abbraccio con Maria De Filippi

Durante la puntata di Amici di domenica 7 novembre 2021 Loredana Bertè è tornata negli studi di Canale 5 per giudicare gli inediti dei cantanti e presentare il suo nuovo singolo Bollowood: la cantante è entrata tra gli applausi al pubblico ed è stata accolta da un caloroso abbraccio di Maria De Filippi.

Loredana Berté ad Amici

Il momento del suo ingresso è stato pieno di grande emozione tanto per i ragazzi e la stessa conduttrice quanto per l’artista che ha affermato di amare profondamente quel programma: “Quando vengo qua è come anda’ a Sanremo“. Con i suoi 8 milioni di dischi venduti e più di 100 milioni di visualizzazioni degli utimi singoli, la Bertè è stata chiamata a giudicare gli inediti dei ragazzi.

Il primo ad essere chiamato è stato Alex con la sua Tra silenzi (Roma) a cui la cantante ha dato 8. Poi è stata la volta di LDA e della sua Sai, valutata da Loredana con 6. Tommaso con Catene ha ottenuto un 7 così come Albe con Così bello, mentre Sissi si è aggiudicata un 9 cantando il suo brano Come come.

Rea (Sotto la pelle) ha portato a casa un 6 e ha cantato prima di Luigi (Muro), il cui inedito è stato il preferito dalla Bertè che lo ha premiato con un 10.

Le votazioni sono proseguite con Ale (Due minuti) a cui l’artista ha dato 8 e mezzo, con Simone (Da ricchi noi) che ha preso 6 e mezzo e con Nicol (Spotify), dopo la cui esibizione Maria ha congedato la Bertè senza senza chiederle il voto per non svelare la classifica finale.

Loredana Berté ad Amici canta Bollywood

E’ proprio Nicol la cantante a cui Loredana ha dato il voto più basso (5) costringendola alla sfida. La puntata è dunque proseguita con il ballo, in cui si è assistito ad un nuovo scontro tra Alessandro Celentano e Raimondo Todaro, dopo il quale Loredana è tornata in studio per esibirsi con il suo nuovo singolo Bollywood.