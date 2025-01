Il profilo dell’uomo ideale per Tina

Tina Cipollari, nota opinionista e tronista di ‘Uomini e Donne’, ha recentemente rivelato le caratteristiche che cerca nel suo futuro marito. A 59 anni, Tina si è dichiarata stanca di essere single e desidera un uomo che possa stimolarla e incuriosirla. Non ha un prototipo specifico, ma sottolinea l’importanza di un uomo maturo. “Se arriva uno di trent’anni, non mi interessa”, afferma con decisione.

Carattere e stabilità economica

Per Tina, il carattere è fondamentale. “Non ho mai dato importanza al sesso”, dice, evidenziando che ciò che conta di più è la personalità. “Il carattere è la parte più bella del corpo di una persona”, continua, sottolineando come questa qualità sia essenziale per lei. Inoltre, Tina cerca un uomo benestante, ma non per essere mantenuta. “Voglio evitare lo spiantato, ne girano centinaia anche travestiti da ricchi”, spiega, chiarendo che desidera un compagno che rappresenti un vero upgrade nella sua vita.

Un futuro insieme e la voglia di sposarsi

Se dovesse incontrare l’uomo giusto, Tina non esiterebbe a sposarsi, ma preferirebbe un rito civile. “Meglio vedovo o divorziato, pure con diversi divorzi alle spalle”, afferma, ponendo l’accento sull’importanza di una stabilità familiare. “Se ci sono figli, devono essere ben sistemati”, aggiunge, evidenziando che la serenità dei figli è una priorità. Tina desidera un compagno che possa viaggiare e condividere esperienze significative, senza limitazioni economiche. “Io sono sempre stata generosa nella mia vita e mi piace l’uomo che dice: ‘Voliamo a Parigi’”, conclude, dimostrando il suo spirito avventuroso e la sua voglia di vivere intensamente.