Una storia d'amore tormentata, ricca di alti e bassi e sfide da superare: Time is Up 2 è disponibile su Prime Video dal 27 ottobre 2022

Il sequel della rom-com per adolescenti del 2021 è finalmente disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 27 ottobre 2022.

Rispetto al primo capitolo, Time is Up 2 sarà disponibile direttamente in streaming, senza passare dalle sale cinematografiche: scopriamo insieme di che cosa si tratta, tra trama e cast.

Time is Up 2: la trama del film

Time is Up 2 riporta sullo schermo la coppia (recentemente sciolta) formata da Bella Thorne e Benjamin Mascolo. Dopo tre anni di relazione e una promessa di matrimonio, i due giovani artisti (lei attrice, lui ex cantante del duo Benji&Fede) hanno deciso di porre fine alla loro storia d’amore.

Amore che continuerà quindi solo dentro lo schermo e non oltre. Time is Up 2, infatti, ripartirà dalla fine del capitolo precedente e andrà a esplorare la storia tra i due protagonisti, Vivien e Roy, storia oggettivamente ispirata a quella realmente vissuta dai due attori.

Dopo avere raggiunto un loro presunto equilibrio, però, potrebbe accadere qualcosa di completamente inaspettato:

Dopo aver affrontato la sfida più grande e aver finalmente deciso di fidarsi l’uno dell’altra, Roy e Vivien sono finalmente una coppia. Tuttavia a seguito di un viaggio nel paese d’origine di Roy l’incontro con una misteriosa ragazza del passato potrebbe mettere, ancora una volta, tutto in discussione. Ce la faranno i due a superare anche questa sfida?

Se bene ricordiamo, infatti, nel primo capitolo della storia, la relazione tra Vivien e Roy era andata abbastanza a rilento e aveva vissuto numerosi alti e bassi, soprattutto a causa delle non poche divergenze caratteriali di entrambi.

Sembrerebbe dunque che anche il secondo capitolo, nonostante un’apparente stabilità iniziale (e illusoria), si concentrerà sulle nuove sfide che i due protagonisti dovranno affrontare per capire realmente se stare bene insieme oppure no.

Il cast di Time is Up 2

Accanto ai due protagonisti Vivien e Roy, interpretati rispettivamente da Bella Thorne e Benjamin Mascolo, troveremo anche Alma Noce, Michael E. Rodgers, Simone Coppo, Bruno Di Chiara, Barbara Giummarra, Linda Zampaglione, Edoardo Miulli, Anna Sophia Rosata.

Time is Up 2 è diretto da Elisa Amoruso (nome già letto per la realizzazione di Chiara Ferragni – Unposted e Maledetta primavera) ed è una produzione Lotus Production in collaborazione con Prime Video.

Dove vedere Time is Up 2

Per il grande pubblico fan della storia d’amore tra Vivien e Roy, l’attesa può dirsi ufficialmente conclusa: Time is Up 2 è disponibile a partire da giovedì 27 ottobre 2022 in esclusiva su Amazon Prime Video.

A differenza di Time is Up, arrivato prima nelle sale cinematografiche e solo dopo sulla nota piattaforma streaming, il secondo capitolo salterà tale passaggio e approderà direttamente in streaming.

Prime Video è la piattaforma streaming del colosso dell’e-commerce Amazon e che consente a tutte le persone abbonate al servizio Prime, di accedere anche ai numerosissimi contenuti digitali presenti all’interno. Viene da sé, dunque, che solamente coloro che sono in possesso di un abbonamento Prime, avranno la concreta possibilità di usufruire del servizio e di godere, conseguentemente, della visione di Time is Up 2.

L’abbonamento ad Amazon Prime ha un costo di 4.99 € al mese, oppure un costo di 49.90 € all’anno: a voi la scelta e buona visione!