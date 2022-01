Se siete fan della coppia, o volete semplicemente passare una bella serata romantica sul divano di casa, Time is up su prime video è il film adatto a voi. Al centro della storia c’è l’amore fra due adolescenti, interpretati dalla coppia vip composta da Bella Thorne e Benjamin Mascolo.

Distribuito al cinema per tre giorni, il film è finalmente arrivato anche in streaming. Breve e pieno di emozioni, è la scelta ideale se avete voglia di una visione leggera.

Time is up su prime video: la trama del film

Dopo un esordio di tre giorni al cinema, è finalmente arrivato anche sul piccolo schermo. Parliamo di Time is up, su prime video, film sentimentale perfetto per una serata relax. La storia si muove intorno all’amore giovane e imprevedibile fra i due protagonisti, Vivien e Roy.

La ragazza è una studentessa modello, che dall’America decide di volare a Roma per fare una sorpresa al suo ragazzo Steve. Quest’ultimo fa parte della stessa quadra di nuoto di Roy, un giovane pieno di problemi che abita in una roulotte.

Senza volerlo, Vivien rimane affascinata da Roy, e se ne innamora dopo aver passato una giornata indimenticabile insieme a lui. Ad un certo punto però scopre che il fidanzato Steve la tradisce, e la ragazza dovrà affrontare i propri sentimenti e decidere chi ama davvero.

L’amore fra Vivien e Roy colpisce per la grande diversità fra i due. Infatti Vivien sogna di entrare in un’università prestigiosa, calcola ogni decisione prima di prenderla e rimanda la propria felicità al futuro. Roy invece è un giovane pieno di complessi, tormentato da un trauma che ha colpito la sua infanzia e che non riesce a fargli inseguire i suoi sogni.

Cast e curiosità sulla pellicola

I protagonisti del film sono interpretati da Bella Thorne e Benjamin Mascolo, una coppia anche al di fuori dello schermo. La ragazza è una cantante e attrice statunitense, che ha iniziato la sua carriera all’interno dei programmi di Disney Channel. Benjamin invece è famoso nel nostro paese per essere stato parte per anni del duo musicale Benji e Fede. Time is up è disponibile su prime video dal 3 Gennaio, e a quanto pare è stato già programmato un sequel per mandare avanti la storia. La regista del film è Elisa Amoruso, giovane sceneggiatrice che ha girato anche Chiara Ferragni — Unposted, il documentario dell’influencer italiana.

Time is up è uscito al cinema per tre giorni: il 25, 26 e 27 Ottobre 2021 e ha vinto il Biglietto d’oro, per essere uno dei titoli più visti nonostante i pochi giorni di permanenza sul grande schermo. Anche su prime video ha ottenuto immediatamente un ottimo successo, diventando uno dei titoli più visti della piattaforma streaming non appena è uscito. Inoltre, Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono occupati anche della colonna sonora, incidendo il loro primo singolo insieme per il film, Up in flames.