Dopo lo scontro con Mariotto a Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso ha di nuovo evitato l'inviato de La Volta Buona. Una delle ipotesi chiama in causa Ivan Roncalli, suo storico autore a Mediaset e oggi nella squadra di Caterina Balivo.

Barbara D’Urso continua a sottrarsi alle domande de La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. L’ultimo episodio risale a sabato 14 novembre, dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Lì la conduttrice ha evitato l’inviato Domenico Marocchi. Il motivo potrebbe essere un vecchio legame professionale: tra gli autori di Balivo lavora infatti Ivan Roncalli, per anni uno dei suoi collaboratori più stretti a Mediaset.

Il rifiuto dopo lo scontro con Guillermo Mariotto

La serata era già stata movimentata. In diretta D’Urso si era scontrata con Guillermo Mariotto, che le aveva spruzzato addosso del profumo sostenendo di sentire un cattivo odore.

Finita la puntata, Marocchi ha provato a raccogliere un suo commento. La conduttrice però non si è fermata e ha fatto capire di non voler rilasciare dichiarazioni in quel momento.

In collegamento con Caterina Balivo, l’inviato ha spiegato che non era la prima volta. «È dalla prima puntata di Ballando che va avanti questa cosa con noi o con il sottoscritto», ha detto. Ha poi aggiunto di essersi avvicinato con particolare delicatezza, considerato ciò che D’Urso aveva appena vissuto in studio.

Ivan Roncalli, da Mediaset alla squadra di Balivo

Secondo la ricostruzione circolata in questi giorni, il nodo non riguarderebbe Marocchi. Riguarderebbe invece uno degli autori del programma pomeridiano, Ivan Roncalli.

Roncalli ha lavorato a lungo al fianco di D’Urso a Mediaset. Ha preso parte ad alcuni dei titoli più importanti della sua carriera:

Pomeriggio 5

Domenica Live

Live – Non è la D’Urso

Per anni è stato una presenza stabile nel gruppo che costruiva i programmi della conduttrice. Era considerato uno dei suoi collaboratori più fidati.

La scelta di non seguirla

Quando il rapporto tra D’Urso e Mediaset si è chiuso, Roncalli non l’ha seguita nella nuova fase professionale. Nel 2024 è entrato nella squadra di autori di Caterina Balivo.

È stata la stessa Balivo a parlarne in trasmissione. Aveva raccontato che uno dei suoi autori, Ivan, aveva passato vent’anni a Cologno Monzese, la sede storica dell’azienda.

Un’ipotesi che attende conferme

L’incrocio di percorsi offre una possibile spiegazione alla freddezza di D’Urso verso La Volta Buona. Il programma del pomeriggio di Rai 1 oggi conta tra le sue fila proprio un professionista che per lungo tempo ha contribuito al suo lavoro.

Si tratta però di una lettura, non di un fatto accertato. Al momento non esiste alcuna conferma diretta che sia la presenza di Roncalli a motivare il comportamento della conduttrice. D’Urso non ha commentato pubblicamente la vicenda. Anche dal programma di Balivo non sono arrivate spiegazioni in questo senso.

Resta il dato raccontato dall’inviato: il rifiuto di parlare con la trasmissione non sarebbe un episodio isolato, ma un atteggiamento ripetuto dalla prima puntata del talent di Rai 1.

Con Ballando con le Stelle ancora in corso, le occasioni di incrocio dietro le quinte tra D’Urso e gli inviati de La Volta Buona non mancheranno. Saranno proprio quei momenti a dire se il muro resterà in piedi. Una parola definitiva sulle ragioni, del resto, potrà arrivare soltanto dalla diretta interessata.