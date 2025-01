Il ritorno del glitter

Il trucco con glitter si riconferma un must per il 2025, portando un tocco di audacia e festosità ai look di ogni donna. Le particelle brillanti non solo illuminano il viso, ma aggiungono anche un elemento di divertimento e originalità, rendendo ogni serata speciale un’occasione per brillare. Che si tratti di un evento elegante o di una serata tra amiche, il glitter è l’alleato perfetto per chi desidera esprimere la propria personalità attraverso il make-up.

I colori fruttati per labbra seducenti

Un’altra tendenza che sta prendendo piede è l’ispirazione ai frutti rossi, in particolare per quanto riguarda le labbra. Le tonalità fruttate e profonde, ispirate ai frutti di bosco, offrono un effetto seducente e fresco. Questo look, definito ‘Berry Makeup’, è perfetto per chi ama i colori vivaci e succosi, capaci di richiamare la freschezza delle bacche. I prodotti utilizzati per ottenere questo effetto includono gel illuminanti e blush cremosi, che insieme creano un look armonioso e accattivante.

Il revival degli anni ’90

Il make-up del 2025 non può prescindere dal recupero delle tendenze degli anni ’90, reinterpretate in chiave moderna. Il look pulito e minimalista, caratterizzato da tonalità neutre e sopracciglia sottili, è perfetto per chi desidera un’estetica nostalgica ma attuale. Le labbra, in particolare, si vestono di matita scura e gloss lucente, richiamando i classici intramontabili di quel decennio. Questo mix di nostalgia e modernità rende il trucco degli anni ’90 un’opzione irresistibile per le donne di oggi.