Gli occhiali da vista, oltre ad essere un accessorio per correggere la vista, sono anche molto stilosi. Con un bel paio, si potrebbe aggiungere un elemento che potrebbe contraddistinguervi. Come ogni anno, i gusti e le tendenze variano. In quest’articolo, infatti, esploreremo le tendenze del momento, offrendo una spiegazione dettagliata per consentirvi di fare la scelta migliore. Dai modelli minimal e sottili, alle montature oversize, passando anche per il retro che non passa mai di moda, esploreremo i modelli must-have che dominano il 2024, per tutti i tipi di personalità.

Tendenze occhiali da vista: i modelli must have per il 2024

Montature sottili e minimal: gli occhiali con la caratteristica in questione continuano ad essere ancora in tendenza. Questi modelli offrono un look fine ed elegante, ideale per chi preferisce uno stile sobrio e raffinato. Inoltre, si adattano a diversi tipi di viso. Oltre alle caratteristiche estetiche, sono molto comodi, soprattutto per chi deve indossarli per lunghi periodi durante la giornata. Sarebbero dunque ideali per chi lavora al computer o per studenti.

Montature spesse e oversize: sono sicuramente degli occhiali che non passano inosservati, vista la loro grandezza. Questi occhiali offrono una maggiore protezione dagli agenti esterni come il sole e il vento, garantendo una visione chiara e protetta in qualsiasi situazione.

Montature trasparenti e semitrasparenti: questi occhiali da vista, oltre al loro guadagnare popolarità nel 2024, offrono un aspetto leggero e delicato. La texture potrebbe andare molto bene anche con le montature minimal di cui abbiamo parlato prima. Sono spesso realizzate in acetato o materiali plastici di alta qualità.

Montature geometriche: con delle forme innovative, linee nette e tagli precisi, questi occhiali aggiungono originalità al viso. I modelli possono variare dai modelli a forma di esagono ai rettangolari.

Occhiali da vista con filtri di protezione avanzata: con l’aumentare dell’esposizione ai raggi UV e alla luce blu emessa dai vari schermi e monitor, la protezione degli occhi è diventata una priorità. Questi occhiali offrono una buona protezione e riducono l’affaticamento degli occhi.

Occhiali dallo stile retro: come detto prima, non passano mai di moda. Hanno quel qualcosa di affascinante che li fa apparire senza tempo. Le montature sono ispirate agli anni ’60 e ’70, caratterizzate da forme come il cat-eye, reinventate in chiave moderna con materiali e colori contemporanei. Nonostante si ispirino a degli occhiali che hanno più di 60 anni, si adattano perfettamente ai trend del momento.

Colori forti e vivaci: l’uso di colori forti nelle montature degli occhiali di vista è perfetto per chi vuole esprimere la propria personalità. Dei colori luminosi aggiungono vivacità e luce al viso, oltre a permettere di poter creare dei bei contrasti con gli abiti.

