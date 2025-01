Il ritorno della borsa a cartella

Con l’inizio del 2025, le tendenze moda si rinnovano e ci invitano a riscoprire modelli iconici. Tra questi, la borsa a cartella sta tornando prepotentemente alla ribalta. Questo accessorio, che evoca ricordi di gioventù e di aule scolastiche, si presenta in versioni eleganti e pratiche, perfette per ogni occasione. Miu Miu, ad esempio, ha lanciato una collezione di borse in tonalità marrone, ideali per abbinarsi a qualsiasi outfit quotidiano. La cintura che caratterizza alcuni modelli non è solo un dettaglio estetico, ma un elemento distintivo che conferisce un tocco di originalità.

Lo stile boho: libertà e creatività

Un’altra tendenza che sta conquistando il cuore delle fashioniste è lo stile boho. Questo mood, che trasmette un senso di libertà e spensieratezza, è stato riproposto da designer come Chemena Kamali e Giorgio Armani. Gli abiti boho, caratterizzati da tessuti leggeri e silhouette fluttuanti, sono perfetti per chi desidera esprimere la propria personalità senza rinunciare all’eleganza. Indossare un abito boho a una cena formale può sembrare audace, ma con i giusti accessori e un tocco di classe, è possibile creare un look sofisticato e originale.

Lingerie a vista: audacia e sensualità

Il 2025 segna anche il ritorno della lingerie a vista, un trend che invita a osare. Non si tratta più di un semplice reggiseno che sbuca da una giacca, ma di un vero e proprio outfit che mette in mostra culotte e reggicalze. Balenciaga ha proposto interpretazioni audaci, mentre Dolce&Gabbana offre soluzioni più eleganti con abiti bustier e body che esaltano le forme femminili. Questo trend, sebbene audace, può essere adattato per occasioni speciali o serate in cui si desidera sentirsi particolarmente seducenti.

Calzature ispirate al balletto

Per completare il look, le calzature ispirate al balletto stanno diventando un must-have. Le décolleté di Ferragamo, con il loro laccio alla caviglia e il tacco scultoreo, offrono una combinazione perfetta di comfort e stile. Queste scarpe non solo sono eleganti, ma permettono anche di muoversi con grazia, rendendole ideali per ogni occasione, dalla giornata in ufficio a una serata fuori.

Il trench: un capospalla intramontabile

Infine, non possiamo dimenticare il trench, un capospalla che non passa mai di moda. Quest’anno, i trench si presentano in versioni oversize, perfetti per creare un alone di mistero e stile. Marchi come Gucci e Max Mara offrono modelli che si adattano a qualsiasi look, rendendo il trench un alleato prezioso per affrontare le giornate più fresche. Indossato sopra un outfit casual o elegante, il trench aggiunge sempre un tocco di classe.